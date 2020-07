Majandusanalüütik: harjunud võtete kasutamine uutes olukordades edasi ei vii. Ka USA esimese astronaudi Kuule saatmisel kaheldi

Pärast paarikuulist hädist olukorda mil olud olid nii ärevad, ahistavad ja (mõningal juhul) majanduslikult laastavad, siis tundub kõik praegu toimuv peaaegu mõnus. Isegi vihmane suveilm vabaduses on mõnus. Hingame kõik veidi kergemalt.

Kuid majandusega on segased lood, sest vaatamata meditsiinilise kriisi leevendusmeetmetele kolmikkriisis on neid tegureid, mis meist ei olene, hirmuäratavalt palju. Kohanemisraskused uue olukorraga kogu maailmas seisavad alles ees. Kui mitteinimliigid alluvad looduslikule valikule - see tähendab, et looduslik valik mõjutab neid, -, siis inimestel ja inimeste organisatsioonidel on vähemalt võimalus kohaneda teadlikult. Nii, et olgem rõõmsad, rõõmsad, sest me oleme olemas ja tuleb lihtsalt tegutsema hakata. Selles mängus omab tähtsust vaid see, mida me teeme, mitte see, mida me ei tea/tee.

Kaks teed

Kriisidega hakkamasaamiseks on üldjuhul kaks teed: teha kohe, kasvõi valesti, kuid läbi tegevuse enese tõmmata taastusprotsess käima või luua organisatsioon, mis on väikeste sammudega pidevas arengus/kohanemises ehitades ennast igast „kriisist üle". Esimesel juhul soovitab Jo Owen tugineda kolmele põhimõttele: lepi tõsiasjaga et probleem eksisteerib (eitamisel kriis paisub), keskendu lahendusele ( väldi süüdistamismängu), tegutse kiiresti. Kokkuvõtteks on midagi teha alati parem, kui tegevusest hoiduda. See võib olla väike samm või samm vales suunas, kuid vähemalt näitad oma juhtimisvõimet, külvad hirmu asemele lootust ja paned aluse õigetele ootustele: päästerõngaks ei kujune analüüsimine, vaid tegutsemine.

” Ja kuigi ma panen suurt lootust loodud ekspertnõukogu meetmetepaketile, siis pelgan ma ühtlasi, et see käsitlus jääb liiga traditsionaalseks.

Teine tee on toyotalik tee, mis ei toetu kiiretele tulekahjude kustutamisele, vaid teeb panuse pidevale arengule. Kuna tulevikku me ei näha ei saa, ei pruugi tänased lahendused osutuda tõhusaks homme. Organisatsiooni konkurentsieelis ei ole mitte lahendustes endis - olgu need siis kulusäästlikud tehnikad, tänase päeva kasumlik toode või midagi muud -, vaid organisatsiooni võimes tingimusi mõista ja luua sobivaid, nutikaid lahendusi. Toyotalik lähenemine kriisile pole mitte kriisi „kangelaslik" ületamine, vaid kontseptsioon kriisi mittesattumiseks, selle vältimiseks.