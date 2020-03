Majandusanalüütik: II sammast ei olegi vaja lammutada. Kriisi tõttu peatab valitsus tõenäoliselt maksed sambasse nagu eelmise kriisi ajal

Kuna tegemist on ususõjaga, siis pole selles tegemist ka ratsionaalsetele argumentidele rajaneva arutluse, vaid usu tugevuse küsimusega. Ilmselt pole sügavamat mõtet pikalt peatuda ratsionaalsetel faktidel, sest seal kus tegelikkus on asendunud emotsioonidega pole faktipõhistel järeldustel kõlapinda. Märgiline on see, et ühtede samade argumentide/relvadega (põhiseadus, õigustatud ootus, seaduskindlus, vabadus, solidaarsus) tümitavad mõlema poole uskujad armutult nii üksteist, kui kokkuvõttes meid kõiki. Enam ei kuulata, ei arutata: kas, mis, miks, kuidas. Ühed jutlustavad, et meil on poliitiline tahe ja KOLE ning teised, et meil on tahe olla kõige vastu ja põhiseadus. Kuid poliitiline tahe ja koalitsioon on ühte aegu nii kõige suurem jõud, kui ka kõige kergemini hääbuv narrus. Koalitsiooni laguneb ja plirtsti on KOLE jõuetu paber. Põhiseadus on aga samasugune tarkuste- ja jutukogumik nagu näiteks Raamatute Raamat, seda tõlgendatakse vastavalt aja vaimule, sisekaemusele ja isiklikele veendumustele. Nii, et ka Põhiseadus on iga päev veidi erinev. See pole mitte ainult meil niimoodi ka W. Bonner ja A. Wiggin konstateerivad seda fenomeni USA Põhiseaduse kohta: „Konstitutsioon on peaaegu täpselt samade sõnadega, kui teda kunagi kirjutati, aga sõnad, mis enne sidusid ja eristasid, on venitatud elastseks kummipaelaks. Valitsus, mis ei võinud maksustada, ei võinud kulutada ja ei võinud reguleerida, võib nüüd teha kõike, mida tahab. Täidesaatval võimul on piisavalt jõudu, et teha praktiliselt kõike. Kongress läheb kõigega kaasa kui lihtsameelne sabarakk, nõudes vaid seda, et saak jagataks võrdselt.". Vaat selline lugu.

On ka veidi lustlikum (pigem hapumagus, kui magushapu) käsitlus põhiseaduste järjepidevusest: „ Sama perioodiga, mil ameeriklased on elanud ühe konstitutsiooni all, on meie prantsuse sõbrad saavutanud viis. Punchi pilapildil on üheksateistkümnenda sajandi inglane, küsides raamatukoguhoidjalt prantsuse konstitutsioonist, et kuulda vaid: „Mul on kahju, söör, me ei talleta perioodikat.""

Nii et meie sambaseaduse elukäik oleneb lõppkokkuvõttes mitte niivõrd põhiseadusest, vaid nii riigipea, kui Kõrgkohtu Põhiseaduse tõlgenduste tõlgendamise tõlgendajate tõlgenduste kogusummast. Päris hea pähkel ehk kui meil on põhiseaduslik õigus luua II sammas, siis kas meil on ka põhiseaduslik õigus seda muuta või hoopis hüljata? Kas meie esmaseks ja põhiõiguseks on surra heasse, kuid muutumatusse põhiseadusesse? Õigused? Tekkinud õigused ja nende äravõtmine? Puht tõlgendamise küsimus, sest kui ravimikaubandusega tegelejatelt sai täiesti põhiseaduspäraselt nende õigus varale/investeeringutele, legaalsele tegevusele ja omandile tühistada, siis on kõik võimalik. Ootame. Põnevusega.

” Kõige räbalamas seisus on neljakümneviiesed, kes on kogu oma tööea kandnud makse meie oma pensioni kukrutesse, on uskunud (riigi)pensionite muinasjuttu ning pole loonud endale oma isiklikku „aiamaad“ äraelamiseks vanaduspõlveks.

Vale lahinguväli, vale lahing