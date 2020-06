Majandusanalüütik: kõik ei saa olla Basiliod ja Alice’id, lõppkokkuvõttes maksavad „teiste“ võla kinni meiesugused Pinocchiod

Kena suveaeg on kätte jõudnud. Jälle aeg laisalt rannas lebada. Eks aeglaselt venivas soojas, sumedas suveilmas setti, erinevaid mõtteid: häid, paremaid, mõistmatumaid, lootusrikkamaid ja vahel ka murelikke. Õnneks on suvi just heade mõtete aeg (nagu lapsepõlv).

Kuid nüüd laisalt rannal lebades kiusab mind üks tüütu mõttepojuke - ma vist ei saa enam maailma, eriti rahamaailma, kulgemisest aru. See on nagu küülikuga kübaratrikk, kuid küüliku „loomist" kübaras me ei usu. Samas keskpankade „loodud" triljoneid usume meelsasti. Eh, mitte ainult ei usu, vaid ka kasutame. Seniks, kuniks.

Ma ei saa enam aru, kuskohalt raha tuleb või kuidas see tekib. Ennevanasti sain aru, ... enam ei saa. Eriti pentsikuks on kujunenud riikide suhe rahaga ehk siis nende suhe rahaga, kes on kutsutud ja seatud raha väärtust/stabiilsust hoidma. Kuid kui keskpangad teatavad, et nüüd on saadaval järgmine paaritriljoniline abipakett, nagu küülik mustkunstniku kübarast, ja siis veel mõned triljonid „lisaeuronit" (või muud tugrikut), siis ... Lihtsal arveametnikul ajab selline võtame-anname-lisa juhtme kokku. Kuidas selle arvepidamise tasakaalu saab, kui ühest otsast ostetakse ajutiseks pruukimiseks raha (kulu) ja teisest küljest pole ettevõtlus kriisis, st ka maksutulu väheneb (tulu langus) ning pole tekkinud/tekitatud keskkonda, mis käivitaks raju tootluse kasvu. Kuidas saada tasakaalu tulu langus ja kulu kasv? Mõistatus? Mnjah, ei tea kas on kõvaketas kinni jooksnud või on majandus oma senisel moel kinni jooks(mas)nud, kuid niimoodi nagu maailm praegu seda võrrandit lahendab, on seda tasakaalu saada võimatu.

Kui Newton kukuks õunale pähe?

Kui majanduse põhialuseid võrrelda mehhaanika põhiseadustest lähtuvaga, siis tundub, et „uute" majandusreeglite järgi ei kuku õunad enam Newtonile pähe, vaid Newtonid kukuvad õunale pähe, st kõik on vastupidi. Kui Newtoni füüsika majandusalternatiivi järgi pidi kasumit teenima, et majandust arendada, siis tänapäevase laenumajanduse raames on põhiülesandeks muutunud vaid laenuteenindamise võimekus. Elame laenumajanduse ajastul. Laenumajanduses pole midagi halba, vastupidi, see annab hea idee olemasolul laenuvõtjal oma eduvõimalusi mitmekordistada. Eraalgatus just niimoodi toimibki.