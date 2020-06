Majandusanalüütik: kui jääme digimütsikesega kondimootori mudeli juurde, määramegi end aegade lõpuni järelsörkijaks, abinurujaks ja virisejaks

Selles kriisis on eriliseks murekohaks väljakujunenud, kuid tänaseks sobimatuks muutunud majandusmudel kui ka majanduse struktuur. Mõlemad on haprad. Kui meie edu aluseks on „taassünnitusest" alates olnud paindlikkus, elastsus ja kiire reageerimine, siis võib tänaseks meie struktuure iseloomustad just hapratena, mitte elastsetena. Isegi sellised täiesti tähtsusetud muutused mõjuvad meie jätkusuutlikkusele laastavalt.

Kriisis mudel ilmselgelt muutub, kahides välja mitmeid tooteid ja asendades neid uute toodete, oskusnõuete või tehnosüsteemidega. Lähiajal saavad toimuma kiired muutused nii majandusmudelis, kui tööturul - võimalik, et vajatakse hoopis teistsuguste oskustega töötegijaid. Kuid milliseid töötegijaid? Küünetehnikuid? Vaevalt.

Alustada tuleks sellest, milline on meie uus majandusmudel? Või kas on üldse? Või on ainult vanade nurjunud ülereguleeritud mudelite paikamine? Klišeede ülevõõpamine? Ettepanekuid ju on, kuid põhiliselt irdettepanekud. Need on üksikud hädaolukorra paigad, kuid uut mudelit pole. Me elame ju ebatavalisel ajal, mis vajab ebatavalist ideedekombot ja nende kiiret piire murdvat elluviimist.

Põgenedes ... edasipoole

Nüüd ja edaspidi kirjutatakse paljud aastatega kumuleerunud ebaõnnestumised kriisi arvele. Ühest küljest on see inimlik ja eneselohutuslik, kuid plaane tehes peame lähtuma siiski tõsiasjadest. Hea põhja selleks annab selline triviaalne nähtus nagu statistika.

Muidugi võib statistikat tõlgendada erineval moel, kuid järjepideva mudeli järgi on see siiski parim instrument võrdluseks. Nii andis statistikaamet meile teada, et suurtest tegevusaladest mõjus majanduskasvule negatiivselt juba eelmise aasta teises pooles aeglustuma hakanud töötlev tööstus. Niisiis kolmikkriisi veel ei olnud, kuid majandus tuterdas vaikselt juba mingisuguse kriisi poole. Mitte kolmikkriis pole kõiges hädades „süüdi", vaid ilmselt vale/vananenud ekstensiivse ülereguleeritud majandusmudeli vägisi jätkamine on see, mis tõi välja majandus- ja administratiivse suutmatuse kriisi, meditsiiniline kriis lülitas selle vaid turbovõimendusega sisse.