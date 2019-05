Majandusanalüütik: meie Pilvepiir tegeleb oma asjadega vallamaja tasandil ja meie tulevikku määravate asjadega tegelemiseks aega ei jätku

Seega saame näha, milliseks kujuneb osavõtt seekordsest vihameelsusest laetud EP valimistest. Ega valimishuvi väga kõrge ka eelnevatel kordadel pole olnud (26,8%/43,9%/36,5%) Ilmselt mõjutab EP valimisi, meie oma Pilvepiiri valimiste tulem, oleneb vaid kas vihameelsus kasvatab osatähtsust või tüdimust. Seekordne Pilvepiiri valimiste eripäraks on huvitav kõrvalefekt: kõik on rahulolematud: nii võitjad, kui mittevõitjad, nii osalejad, kui mitteosalejad. Väetati ja laotati nii usinasti, et pidukondadel võlakoorem selline, et saadikukohti mitte ei võidetud, vaid võeti justkui võlgu neljaks aastaks kapitalirendile. Kulukas värk, kui usud, et raiskav edevus toob rohkem hääli.

Kuid uued, EP valimised on juba tulemas. See, et pidukondadel on rahaseisudega kehvasti nähtub ka valimiskampaania suhtelises mõõdukuses. See on umbes nagu linnaliiklus koolivaheajal, mõõdukas ja sujuv. Tunduvalt rahulikum tavahommikust. Nii ka valimiskampaania: mõõdukas, peaaegu märkamatu, kuigi mõningate liiklusraevu tunnustega, mis tõstatab küsimuse, et võib-olla olekski mõistlik pidukondi rahapõuas pidada, siis teevad mõistlikumaid tegusid.

Mootori lohutuspolt?

EP valimisi on peetud omamoodi lohutusauhinnaks neile, kellel kodukamaral Pilvepiiri valimistel nii hästi ei läinud. Kuid see on ekslik arusaam. Kas kinnituspolt mootoris on lohutuspolt? Ei, see on süsteemi osa. Nii ka EP-ga, see on süsteemi tähtis osa. Tõesti, veel veerand sajandit tagasi, oli EP rohkem selline kahjutu klubi kuhu saadeti jalust ärapeetud poliitinimesi. No nagu väljateenitud poliitpensionile.

Tänapäeval on olukord teistsugune. Viimased aastakümned on EP-st loonud tõelise Euroopaülese seadusandja, mõjutades meie kõigi elu. Kuid 6/7 „meie“ saadikut (EP valitakse 705/751 olenevalt Brexitist) milline on nende roll? Mida nad suudavad? Mida nad tahavad? Keda nad esindavad? Ärgem unustagem, et valitud saadikud pole mitte „Poliittiim Eesti“ liikmed, need on igaüks eraldi parteisõdur, astudes EPs ühtsesse faalanksisse liberaalid liberaalidega, sotsid sotsidega, konservatiivid konservatiivsetega jne. Mida nad seal esindavad? Keda nad esindavad? Mida nad saavad teha Eesti jaoks? Kas nad ülepea teevad midagi Eesti jaoks? Või teevad Euroopa jaoks? Sellise Euroopa jaoks, kus on kaitstud Eest huvid või mingisugused muud huvid?

Just selliseid küsimusi peame meie valijad/kliendid endalt küsima seistes valikute ees. Ärgem unustagem, et iga kord kui keegi seadusi annab, siis ühtlasi võtab ta kellegi õigusi. Piirab tegevusvabadust. See ongi see koht millele peame väga kiivalt peale passima, millised inimesed me saadame oma õigusi ja huvisid kaitsma. Või milline on nende inimeste üldine suutlikkus ja tahe EP midagi teha. EP valimised ei ole lohutusauhind, see väga tähtis otsustuskoht meile valijatele/klientidele.

Esimese astme valimised

Kõik me oleme valijad, isegi need kes ei lähe valima, on valijad. Mittevalimine on valimise esimene aste. Algtase, millega iga kodanik valib selle vahel, kas ta on otsustaja või ta tahab, et tema eest otsustatakse.

Need valijad/kliendid kes jäävad püsima valimiste algtasandile peavadki leppima sellega, mida teised oma valikutes teevad. Seepärast ei saagi valimata jätta. Või tahategi lasta teistel oma elu-olu eest otsustada? Kummaline valik.

Meile siinkandis tundub oma naba imetlemine maailma kõige tähtsama toiminguna (võib-olla isegi maailmaarengu suunanäitajana), siis tegelikult oleme ammu juba suurklubide liikmed (EL, OECD, NATO jne), milles kehtivad ühisreeglid. Klubid toimivad vaid siis, kui neil on piisavalt ühesuunalisi huvisid, klubid põhinevadki ühishuvide realiseerimisel. Klubide edukus kogumis ja iga liikme oma eraldi sõltub sellest, milline on selle kogumi koostöövõime, aga ka igaühe ideepanus.