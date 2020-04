Majandusanalüütik: oleme sattunud nepihaavlitega karujahile. Ainuke lootus on, et hajusalt tulistades saab millelegi kindlasti pihta

Teisalt ei tea me kas see on karu ja millise puu tagant see tuleb. Me ei tea, et see on karugi. Me ainult arvame, et kostub karuna. Niisiis, võib-olla on mõistlikum tõrjuda ohtu haavlilaenguga? Vaadake, kui see pole karu ja me tulistame nagunii vales suunas, siis pole see karujaht vaid asjatu paugutamine ja (heal juhul paaniline põgenemine). Siis tuleb saapapaelad kindlalt kinni siduda, et pääseks kiiresti turvalisse tarre ja uks kinni triks-traks.

Tunne ongi nagu oleksime sattunud ... nepihaavlitega karujahile. Ainuke lootus on, et hajusalt tulistades saab millelegi kindlasti pihta. Karu küll maha ei võta, kuid alati on võimalus, et pauk ja mõni õnnestunud haavli tabamuse ebameeldivus peletavad looma minema. Lootma ikka peab. Mõistlik oleks selle paugutamise juures vaid otsida lahendust kuidas säilitada majanduse põhikonstruktsioone.

No nii, administratsioon on edastanud riigieelarve muudatuste eelnõu Pilvepiirile ja nüüd on küsimus selles, millist strateegia kiidab heaks, kõbib paremaks või muudab Seadusandja? Õigemini, mis meil valikus üldse on? Hea küsimus?

Meie teiega ei tea (ja Dr Riik ka ei tea) mida täpselt teha, kuid seni tegutseme heas usus, teiste eeskujul ja eurotsooni rahatrüki toel, et laialdase ja kiire abipaketiga (nepihaavlitega) teeme midagi õigesti. Ilmselt nii ongi. Tõsi on, et praegune arvamine on täiesti tänamatu ja seetõttu kõik otsused kriisist väljumiseks omaette kangelastegu. Olukord on enneolematu, on kolmikkriis e. meditsiinilise-, administratiivse- ja majanduskriisi ühiskriis.