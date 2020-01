Majandusanalüütik: oleme tõsises hädas. Põhjuseks lühinägelikud otsused ja pikaajalised vassimised

Esiteks vähekoormatud suuremahuline transport on ebatõhus ja selle ühiku veo saastejälg on suurem kui mõõdukohasel liikuvusel. Teiseks kui ühiskonna vahendid paigutatakse ebatõhusalt, siis (puht enesesäilitamise instinktist) indiviidid absorbeerivad selle riikliku planeerimise vea omaalgatuslike individuaalsete lahendustega, mis tähendab, et tekib topeltsaaste.

” Mõttemüür segab näha tuleviku vajadusi, me teeme praegu lühinägelikke otsuseid.

Kui me vaatame ajaliselt natukene kaugemale, no nii 2-3 valimistsüklit ettepoole, siis peaks meil olema hulgaliselt odavaid elektriautosid. Kuidas ma tean? Komisjonäär ise ütles, et viie aasta pärast on elektriautode hind võrdsustunud tänase diiselautoga. Niisiis on suur tõenäosus, et 10 aasta pärast on maanteetransport puhtam kui raudteetransport. Vahva. Tegelikult on juba täna E6 mootori kasutamine ühe koha liigutamiseks vähem saastavam kui raudteel. Teiseks, pole vaja väga nutikas olla, et pakkuda varianti, et 10-15 aasta pärast on suuresti kasutuses isejuhtivad sõidukid. Mobiilide kiirarengut ju mäletate? Liikuvuses saavad osaleda nii noored kui vanad.

Võiksid saada, kuid meil see niimoodi ilmselt ei lähe. Miks? Mõttemüür segab näha tuleviku vajadusi, me teeme praegu lühinägelikke otsuseid.

Esiteks oleneb kogu majanduse areng energia tõrgeteta saadavusest, muundamise hinnast ja võimekusest, meie põlevkivienergeetika on muundunud muundumatuks. Mullu kaotasime pea poole oma elektritoodangust, sest selle tootmine ei vasta enam ühisreeglitele. Pole probleemi, ostame?

Hm, hea mõte, kuid mida müüme, et osta? Tegelikult oleme hädas, mida on põhjustanud lühinägelikud otsused ja pikaajalised vassimised. Turg ilukõnesid ei usu, nagu oma põlevkivienergeetika pealt kogeme. Homses värkvõrgulises maailmas oleme topelt hädas. Kuid ei ole me kuulutanud välja ei kriisiolukorda ega rahvahanget, et leida moodus oma taskukohase ja puhta energia tootmiseks. Ega te arva, et see on võimalik vaid ostuenergiaga saavutada?

Samal ajal püüame sulgeda isegi neid puhta energia allikaid mida meil veel on, nagu Eesti suurimat hüdroelektrijaama, mis annab protsendikese taastuvenergia bilansist. Ütleme suureliselt, elekter, mis toidaks ära umbes 2000 majapidamist pole tähtis, tehkem tee vabaks lõhedele. Nii, et homseks liikuvusmudeliks pole meil energiat.