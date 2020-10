Majandusanalüütik olukorrast Eesti majanduses: tööstus taastub, kaubanduses pole aga õiget kriisi olnudki

Märke siinse tööstuse tuleviku kohta võib otsida ka Eesti oluliste kaubanduspartnerite tööstuse käekäigust. Etteruttavalt tuleb küll tõdeda, et signaalid on vastakad. Eesti kõige tähtsama kaubanduspartneri, Soome, tööstuse käekäik on sel aastal olnud meie omast küllaltki erinev.

Kui Eestis reageeris tööstuse tootmismaht koroonakriisile kohe ja järsult, siis Soomes see näiteks märtsis veel isegi kasvas ja ka järgnevatel kuudel aprillis ja mais piirdus langus tagasihoidliku 4%ga. Seevastu on suvekuudel taastumise asemel langus hoopis süvenenud ning juunis ja juulis jäi tootmismaht mullusele alla 6%.

Veelgi järsem on olnud Soomes töötleva tööstuse uute tellimuste langus, mis on vastava indeksi põhjal aastatagusest pea 30% maas. Meie jaoks samuti olulise Rootsi tööstuse käekäik on olnud Eesti omaga sarnasem. Nagu ka Eestis, langes tööstustoodang seal aprillis-mais 17-18% ent on seejärel hakanud kiirelt taastuma. Juuli seisuga oli Rootsi tööstustoodangu maht aastatagusest maas veel ligi 8% võrra. Samuti on tõusuteel uute tellimuste arv.

Kui see on kriis, siis sellises kriisis tahaks jaekaubandus elada

Kui tööstuses saame täna rääkida taastumisest, siis jaekaubanduse puhul võib öelda, et seal pole õiget kriisi olnudki. Ainus keeruline kuu oli sektori jaoks tegelikult aprill, kui kaubanduskeskuste sulgemine langetas müüginumbreid aastatagusega võrreldes 13,5%. Samas oli maikuus müük juba 2019. aastaga võrreldaval tasemel ning suvekuudel näitas jaekaubandusettevõtete käive kiiret kasvu.

Nagu statistika ja keskmiste puhul ikka, ei peegelda see muidugi iga ettevõtte tulemust. Vaadates 2020. aasta esimest kaheksat kuud, ei tule ilmselt üllatusena, milline kaubandusharu on kriisist võitnud. Mõistagi on see e-kaubandus (ja jaemüük posti teel), mille käive tõusis mullusega võrreldes 18%.