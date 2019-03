Majandusanalüütik: peame peale passima, et meid tulevikku viia lubanud pidukonnad vale perrooni ääres ei peatuks või hoopis valesse jaama ei suunduks

” Kuni ei mõisteta tulevikutrende ja kasvumootoreid, saamegi elama petlikus statistilise võnke ja selle võnke ümberjagamise hämus

Statistikaameti andmetel suurenes sisemajanduse koguprodukt 2018. aastal võrreldes 2017. a 3,9%. Tore, kuid võrreldes meie kasvuvajadustega on see vaid lineaarne võnge. Ka pangaanalüütikud arvasid, et 3,9% SKP reaalkasv ületas isegi veidi ootusi. Kas see on tubli? Võib-olla, võib-olla mitte. Kõik oleneb mida millega võrrelda. Kaeme perra, mis selle kasvu sees on ja millised on kasvumootorid.

Meie kasvumootorid

Kui me saaksime rahulduda vaikse lineaarse kasvuga, siis oleks tõesti kõik hästi, kuid me ei saa. Me vajame kasvu, eksponentsiaalset kasvu (mis tähendaks mängu muutmist), nagu uppuja sõõmu õhku. Mitte, et meie kasv oleks väga kehvake, ikkagi plussi poolel, kuid lõhe meie inimeste soovide puu, tagakehutatud taevani kerkinud ootuste, nõudmiste ookeani ja praeguse majandusmudeli suutlikkusega on muutumas ületamatuks. Enamgi veel, see on enese sabast söömine. Me ei uju sellest ilma raju kasvuta välja. Me lämbume ümberjagamise petlikku kuvandisse. Kõik tõstatatud probleemid: tööjõu puudus, noorte ja vanade harimine, teaduse rahastamine, keskkonnasäästlik energiatootmine, ravijärjekorrad, õpetajate, tervishoiutöötajate, päästjate palgad ja pensionid, sõltuvad kõik vaid ühest asjast - kasvust. Kasvust ja kogutud ühise raha võimalikult heaperemehelikust kasutamisest. Just kasvust ja mitte ümberjagamisest.

Statistikaameti andmetel mõjutas kasvu kõige rohkem ehituse, töötleva tööstuse, veonduse, laonduse ning info ja side tegevusalad ning kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus. Milline neist on arengumootor? Ehitus? Kui me süüvime asja sisusse, siis ilmneb, et ehitus ... on lihtsalt ehitus. Ehitamine on kohapealsete vajaduste momendiline lahendamine, annab tööd (lülitades tasa meie tööjõuvajadust ja annab tööd kasvavale võõrtööjõule?), paneb raha liikuma. Kuid ärgem eksitagem end, see ehitamine pole tuleviku ehitamine. Ka veondus ja ladustamine on kindlasti tarvilikud tegevused, kuid progressi vedurina ma neid valdkondi hästi ette ei kujuta, pigem on tegemist tublide ja väga vajalike määrdemeistritega.

Ehk kui see mõte ümber pöörata, siis määri sa suuski kui palju tahad, kuid kui sul hea võhma ja treeninguga suusatajat pole, siis edasiliikumist ka ei ole. Elementaarne. Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus? Kõlab juba põnevamalt. Äkki on sellest eksponentsiaalset kasvumootorit? Palun väga: juriidilised toimingud ja arvepidamine, peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine, arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs, teadus- ja arendustegevus, reklaamindus ja turu-uuringud, muu tegevus sh fotograafia ja veterinaaria. Teadus ja inseneritegevuse kasvumootorisse võib küll uskuda, eriti kui teaduse rahastamine ja inseneride väljaõpetamine korraliku rahastamise saab, kuid, kas veterinaaria on meie arengumootoriks? Fotograafia? Kahtlen. Jälle üks abistav valdkond, kuid liidervaldkondi ei ole. Paistab, et ka ei tule, sest ...

Ambitsiooni on vähe

Meil enam eriti ei räägitagi ambitsioonidest ega ettevõtlustahtest. Pigem oli viimase poliitturu sõlmpunktideks, kuidas vähem tööd teha (2,5 h/päevas või 4 päeva/nädalas), rohkem palka nõutada ja lahedalt ära elada. Polnud ju pahad pakkumised, kuid viitab pigem sellele et poliitinimesed pole koolis energia jäävuse seadust omandanud. Sellise mudelige poleks ilmselt Homo Sapiens kunagi sündinudki. Inimene on inimene just seepärast, et ta on ambitsioonikas, pürgija, nutikas ja väga uudishimulik.

Mugavuspakkumine, hakata nutiseadet jõllitavaks diivanipadjaks, on vastuolus meie olemusega. Inimese põhiolemusega. Sellised uurimused a´la 2,5 h tööaega, on ülemakstud ja alamotiveeritud kontoriinimeste tühitegemiste põhjendamise hõlbustamiseks välja mõeldud viigilehed. Samas, seletage seda 2,5 tunnise töö tühijuttu väikeettevõtjale-perefirmale, kus pere on päristööl 24/7. Kas see ambitsioon - olla edukas, olla isetegija, olla sõltumatu - on muutumas anomaaliaks? Seltskond, milles enamus meist teiega liigub küll niimoodi ei arva. Kui USA konsultandi tavaliseks töönädalas on 80 h ja eduadvokaadid pigistavad kohati välja isegi 120 h, siis see on ambitsioon, mis neid on viinud heale järjele ja mida meiegi peame järgima. Jõukuse toob vaid kõrge tootlikkus + töötatud aeg, mitte lebotamine ja almuse ootamine.

Ambitsiooni defitsiidist

Kahjuks kehutatakse meil kahte vastandlikku tegevust: keritakse meie ootusi „kõrgemale palgale", „tasuta teenustele" üles ja ambitsioone alla. Selline kulu-tulu jaotus ei anna bilanssi kokku, kuid selline taustsüsteem vormib meie ambitsioonikuse taset. Tekib ambitsiooni defitsiit. Mäletate seda hala, kui kasv kippus üle 5%? Oeh, see oli analüütikute arvates üle meie jätkusuutlike võimaluste. Muidugi oli neil õigus, sest nad on head, kvalifitseeritud ja laia silmaringiga valdkonna asjatundjad. Kuid probleem on selles, et nad hindavad kõike olemasolevate mängureeglite raames ( ja mida muud nad saaksidki teha?). Me peame muutma mängu.