Majandusanalüütik: rahakapp on tühi ja tuleb hakata lubaduste tekki kärpima. Kuidas ladustada ohutult 120 000 tuumapommi jagu energiat?

Mitmed administratsioonid üksteise järgi pole mõistnud, et nende otsuste „esmased tagajärjed on sageli teiseste tagajärgedega vastuolus ja see põhjustab suuri otsustusvigu. Nad on andnud järgi kiusatustele, „mis lähevad meile maksma selle, mida tegelikult tahame". Meil on kiusatusest kujunenud reegel, kuigi oli selge, et on vaid aja küsimus, millal see talutavuspunkt ületatakse. Eelmise administratsiooni kõigile kõige lubamisega selle piiri ületanud, nüüd ... Nüüd on see, mida majandusinimesed juba ammu on rääkinud, rahakapp on tühi ja tuleb tegeleda teiseste ja kolmandate tagajärgedega sh juba võetud kohustustega ja antud lubadustega. Tuleb hakata keset majanduskasvu kärpima, et lappida lubaduste tekki. Me oleme oma karistuse saanud. Hm, peaaegu nagu Venetsueela. Loodame vaid, et Dr Riigil (ja meil kõigil teistel ka) jagub edaspidi rohkem ettevaatamistarkust et näha enda esmaste valikute taga teiseseid tagajärgi ja paigutada energiat sinna, kus see kõige enam kasu toob. Lootma ikka peab, kuid ...

Kuid nüüdki esitati küsimus täiesti valesti, mitte, kus on meie rahaämbris auk, kuskohalt elumahlad välja jooksevad ehk millised on need tegevused ja kulutused, millest me võiksime loobuda (regulatsioonide vähendamine, mis vähendab vajadust järelevalve järgi, loovuse tõstmisest), vaid üllatuslikult asuti ämbriaugu otsimise ja sulgemise asemel ämbrit täitma uute püsikulutuste sundkasvatamisega seal kus selleks mingit vajadust pole, jättes panustamata sinna kus seda ilmtingimata (näiteks teadus) vaja on. Puhas populism. Populistlikud rahastused tuleb lõpetada ja küsida kuhu investeerida niimoodi et sellest oleks kasu kogu ühiskonnale.

Kui ilmnes, et Dr Riik ei kasvata teaduse rahastamist järgnevatel aastatel kokkulepitud tasemele, siis ... Olin ehmunud? Nördinud? Hämmingus? Pettunud? Jah, kõike seda, kuid mõeldes Dalolikult teisestele ja kolmandatele tagajärgedele, siis tundus hetkeks, et Dr Riik tegi siinkohal ilmselt õige otsuse? Kuidas nii? Ma olen isiklikult kindlal seisukohal, et teadusesse tuleb investeerida rohkem, tunduvalt rohkem, et vastutustundliku majanduse kaudu tõsta meie närust 75+% tootlikkust 150%le. Selline tõus ei ole võimalik ilma teaduse tugeva panuseta.

Teisalt on tänane olukord poliitmaailma ebareaalsete lubaduste reaalne väljund. Piltlikult öeldes kukkus senine arusaam meie rahalisest suutlikkusest reaalselt kokku. Kollaps. Mida teha? Niipalju, kui meedikute aruteludest aru võib saada, on arsti esimeseks ülesandeks mitte kohe tulipalavalt ravima hakata (mis võib osutuda fataalseks) vaid stabiliseerida olukord, saada aru, milles probleem ja siis alustada alles siis tõhusat ravi.

Arsti esmane ülesanne on mitte halvendada patsiendi olukorda. Mõtlesin, et tore, see toimuski, et Dr Riik võttis aja maha ja stabiliseeris kaks näitajat so. riigikaitse ja teaduse rahastuse, kõik ülejäänud pandi ... kunstlikusse koomasse. Mida muud see eelarvete kärpimine on, kui kunstlik kooma ametkonnale. Nii ja kui nüüd Dr Riik analüüsiks, kui palju ta saaks ettevõtjate kui majanduskeskkonna tulumutukate lõputut energiat kasutades (või vähemalt neid mitte tappes) vabastada reaalset maksusuressursse ning suunata neid teadusesse. Tekkis selline hetkeline lootus, et siis me ei peaks rääkima teaduse rahastamise puhul 1% eelarvest vaid ilmselgelt 2% ja jääks veel ülegi.

Y. N. Harari on kirjutanud, et: „Suurimaks teadusavastuseks oli rumaluse avastamine. Kui inimesed mõistsid, kui vähe nad tegelikult maailmast teavad, tekis neil väga hea põhjus otsida uusi teadmisi. See omakorda avas teadusele tee arengu poole." Lootsin. Lootsin reaalselt, kuid ei arvanud ära. Illusionism jätkub. Kas saaksime meie teiega kuidagi kaasa aidata reaalmaailma taastamisele? Leida neid ämbriauke, mida kinni toppida, et teadusepuu kastmiseks raha jätkuks?

Meie teiega ei jõua kohe kõiki ämbriauke ülesse leida, see vajab pikemat toimetamist, analüüse ja auditeid, riigireformi, kuid alustame kõige värskematest. Selleks peame oskama küsida õigeid küsimusi, sest küsides valesid küsimusi, saame ka valesid vastuseid. Niisiis:

Küsides valesid küsimusi ...

Energia (ja informatsioon) on meid loonud ja meie loodud maailmas kõige alus. Meie olime siiani uhked oma iseseisva energeetika üle, kuid oskasime küsida vaid seda, kui kauaks meil põlevkivi jätkub, et seda taeva poole kõrvetada. Ilmnes, et me esitasime vale küsimuse, meil on veel hulgi põlevkivi, kuid selle kasutamine on muutunud keskkonnaliselt kahjulikust ka majanduslikult kahjulikuks. Lõppjaam. Ei osanud esitada õigeid küsimusi, lugeda informatsiooni ega panustada uutesse energia saamise liikidesse. Kogu meie (st inimkonna) areng lähtub energia kättesaadavusest ja kättesaadavusest, selle laiendamisest. Nagu kirjutas Harari: „Tööstusrevolutsioon on sisuliselt olnud energia muundamise revolutsioon. Selle sügavamaks mõtteks on, et meie käsutuses olev energia on piiramatu. Kui täpne olla, saab ainuke piirang siin olla üksnes meie teadmatus. (...) Meil pole selle kätte saamiseks vaja teha muud, kui leiutada paremad pumbad."

Sellesse huvitavasse mõttearendusse on kätketud mitu tähtsat põhimõtet: esiteks, et me avastame üha uusi energiaallikaid, teiseks et energia on piiramatu ja kolmandaks kõik oleneb meie enda teadmistest või teadmatusest.