Majandusanalüütik teisest sambast 25 000 euro väljavõtjale: seda raha võib tulevikus rohkem tarvis minna

Ta tõdeb, et kuigi meid inspireerivad lood inimestest, kes on elus kannapöörde teinud ja edukaks saanud, kuuleme siiski vähe neist, kes tegid kannapöörde, kuid edu ei tulnud. „Suured muutused on ägedad, aga muutusi tehes tasub varuplaan taskus hoida. Võib-olla oled just Sina üks neist vähestest, kes läbi murrab, aga kui kindel Sa selles oled?” küsib ta.

Pensionisammas kui kindel tagala

Oja sõnul võiks pensionisammas olla mõistlik jätta juhuks, kui äris ei lähe hästi. „Nii jääks Sul edukast tippspetsialisti karjäärist midagi tagavaraks. Kui äris õnnestud, on teine sammas Sinu jaoks kommiraha, aga kui miski läheb valesti, siis aitab teine sammas Sul vanaduses ära elada,” rõhutab ta.

Analüütik märgib, et vanalt ja väsinult ei loe enam see, kui suurest edust sa 40-aastaselt unistasid, vaid loeb reaalne raha. „Praegu võid arvata, et 70-aastaselt käid veel tööl, aga me keegi ei tea, kuidas elu läheb. 110 lisaeurot on 500-eurose pensioni juures suur raha,” nendib ta.

Oja tuletab Ärilehele oma lugu jaganud mehele meelde, et tal on veel võimalus teisest sambast lahkumise avalduse tühistada. „Sambast jõuad võtta raha välja ka tulevikus, kui seda tõesti vaja on,” märgib analüütik, kes soovib mehele tema otsuse – mis siis lõpuks on milline tahes – edu tema tegemistes.

„Vaikselt kadestan seda, et äri käima paned. Aga mõtle ka sellele, millest kirjutasin. Sul võib teise samba raha ikkagi tulevikus rohkem tarvis minna kui praegu,” lõpetab ta oma pöördumise 40-aastase tallinlase poole, kes on otsustanud oma teise sambasse kogunenud raha välja võtta.