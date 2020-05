Majandusanalüütik: vajadused on muutunud. Kõikidel on praegu võimalus on nimi Jeff Bezose, Bill Gatesi ja Mark Zuckerbergi kõrvale kirjutada

Selline peab olema sõnum mille me saame kaasa homse otsimiseks. Ülejäänud teeme ise. Praegu istume lihtsalt pimendatud saalis ja ootame ... Lisaminutid tiksuvad. Rahutus saalis. Me ei tea isegi seda, mida või keda me ootame. Kes peaks meid ülesse ajama või suudlema? Ja üldse, kes meid pimedas saalis suudlema kipub? On see prints? Aga 2+2 reegel? Aga äkki on hoopis vampiir? Printsist ei tea me veel midagi, peale lubaduse, et ta tuleb ... siiski. Kunagi. Võib-olla tulebki, kuid kuuldavasti on vampiirid juba aktiveerunud.

Ärka ja märka

Uut perspektiivi on vaja. Isegi kui kõik võikski normaliseeruda „nagu eile", siis kriis on sügavalt raputanud ühiskondi. Meie teiega oleme sellest müksust ärganud ja märganud ...Saame ühel hetkel aru, et oleme teinud paljusid asju (ja lasknud endaga teha) harjumusest. Mitte seepärast, et meile miski (millega me oleme harjunud) meeldib või et see oleks mugav või meie tervisele kasulik, vaid me elame suure aja automaatrežiimis. Inerts. Me ei mõtle ega kaalu valikuvõimaluste üle. Kuid oludes, kus paljud kaubad ja teenused on kadunud, piiratud või kolinud teistesse müügikanalitesse ja meil on hunnitult palju (vaba)aega mõtlemiseks, siis oleme sunnitud tegema uusi valikuid. Ja kui hakkame uusi valikuid tegema, märkame meid piiravaid mõttetuid regulatsioone, et me ei saagi valida mitmeid uuendusi. Kui me ei saa uuendada, siis me ei pääse homsesse. Homne on administratiivselt lukku pandud. Segavad umbuksed vabaks ettevõtluseks tuleb avada.

Uuenduste sundtäitmine