MAJANDUSARUANDE ERISAADE | Kuidas selgus Eesti väärtuslikum ettevõte ja millist mõju avaldas edetabelile koroonapandeemia?

Edetabeli koostasid koostöös investeerimis- ja konsultatsioonifirma Prudentia ning Nasdaq Tallinn ehk Tallinna börs, avalikustamine toimub koostöös Ekspress Meediaga.

Kuula Majandusaruande erisaatest, miks edetabelit eelmisel aastal koostama asuti ning mida ettevõtete väärtused täpselt näitavad? Saate teises osas edastame värsked õnnitlused võitjale ning küsime, miks nende 2019. ja 2020. aasta nii head on olnud, et esikoht just neile tuli. Selgub, et ettevõte läbis tõeliselt muutusterohke 2019. aasta.

Edetabeli koostamiseks välja töötatud metoodika võtab arvesse küll 2019. aasta majandustulemusi, kuid lisab sinna ka 2020. aasta COVID-19-st tuleneva koefitsiendi. Seega ei saa öelda, et tabelis ei kajastuks maailma ja majandusruumi raputanud pandeemia. Küll aga jätkab viirus laastamistööd ja seega võime me tõenäoliselt järgmisel aastal näha edetabelis olulisi muutusi.

Podcastis vaatame lähemalt seda, miks esikümne kohtadel olevate ettevõtete väärtused on just sellised nagu need on - miks on need tõusnud või langenud? Millised ettevõtted on aga tulevikus need, kes selles pingereas üles ronivad või allapoole kukuvad?