MAJANDUSARUANNE | Eksperdid räägivad inimeste valikutest pensionireformi kontekstis. Lahkudes kaotad kohe tuhandeid eurosid

Majandusaruande podcastis on seekord külas LHV Varahalduse juhatuse liige Joel Kukemelk ja Luminori Baltikumi pensioniüksuse juht Rasmus Pikkani.

Teise samba kaudu on investoriteks täna ligi 700 000 eestimaalast, aga väärtpaberikonto on vaid umbes 40 000 inimesel. See näitab, kui madal on seni olnud inimeste soov ja tahtmine ise investeerida. Ka kolmanda samba vastu ei ole huvi kuni viimase ajani olnud just suur.

Joel Kukemelk ütleb podcastis, et riigi seisukohast on tegu halva reformiga, sest pensionisüsteemi raha juurde ei tooda. Isiku seisukohalt on aga lugu teine.

„Objektiivselt vaadates anti reformiga võimalusi ja õigusi juurde. Teine sammas muutus oluliselt atraktiivsemaks," toob Kukemelk välja positiivse poole. Küll aga on nüüd fondihaldurite asi inimesi teavitada, millised on nende erinevate otsuste tagajärjed.

Laias laastus on inimestel reformist tulenevalt viis varianti:

1) Kui sa ei ole veel liitunud teise sambaga, siis nüüd see võimalus tekib. Kõik saavad seda teha, sõltumata vanusest.

2) Jätkad süsteemis nagu täna.

3) Otsustad hakata ise investeerimiskonto kaudu investeerima. Neid avaldusi saab hakata esitama alates 2021. aasta aprillist.

4) Peatad sissemaksed, aga kogutud summat välja ei võta.

5) Lõpetad raha kogumise, võtad raha välja ja maksad riigile 20%.

„Kui on loodud mingi võimalus, siis kaasneb sellega ka vastutus. Me võiksime kõik võtta kiirlaenu, aga me ei võta. Ei pea seda mõistlikuks. Teise sambaga on natuke sama teema. Võime tuleviku iseendalt laenu võtta, aga ühel hetkel peame selle tagasi maksma. Kui raha välja võtta, siis on tulevikus meie pension 30% väiksem," toob Kukemelk välja. Mediaani arvesse võttes on keskmisel eestlasel pensionisambas hetkel 5000 eurot. Seda välja võttes maksad riigile 1000 eurot ära. Lisaks ei saa sa järgmised 10 aastat riigilt 4% endale vaid see läheb riigi pensionikassasse.

„Keskmise palga pealt on kaotatud summa 10 aasta peale ligi 10 000 eurot," toob Kukemelk välja.

Rasmus Pikkani täpsustab, et ise pensionikonto kaudu investeerima asumine ei ole süsteemist lahkumine ja see tähendab, et 4-protsendiline riigipoolne makse jääb alles.