Majandusaruanne · Estateguru asutaja kinnisvaraarendustest: märtsis tõmmati pidurid peale ja mais anti uuesti gaasi

„Märtsis tõmmati pidurid peale ja mais anti uuesti gaasi. Pigem on väljavaated praegu positiivsed võrreldes märtsi algusega," rääkis ta ja lisas, et arendajatel tundub julgust olevat, aga olukord võib nädalate või kuudega muutuda.

Kinnisvaraturu väljavaateid kommenteerides sõnas Pärtel, et Estateguru riskiosakond lähitulevikus 2008.-2009. aastatele sarnanevat kriisi ei näe. Ta märkis, et kinnisvarahinnad võivad kuni kümme protsenti langeda.

Pärteli sõnul on näha ka, et inimesed on taas julgemalt investeerima hakanud. „Viimased nädalad ja viimane kuu on meie mahud olnud peaaegu samal tasemel kui enne kriisi," sõnas ta.

Küsimusele, kui palju keskmiselt investorid platvormil investeerivad, vastas Estateguru juht: „Investorid võib jagada kolme gruppi. On need, kes investeerivad kuni 200 euroga, järgmine grupp investeerib paari tuhande euroga projekti kohta ja siis on suuremad investorid, kes panevad kümneid tuhandeid, mõnikord ka sada tuhat." Ta lisas, et keskmine väikeinvestori portfell on umbes 10 000 eurot.

