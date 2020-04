MAJANDUSARUANNE | Kogu tõde välistööjõust. Siseministeeriumi ekspert: uus aeg on saabunud. Otsige töötajaid Eesti elanike seast

Ruth Annuse sõnum Eesti ettevõtjatele on lihtne - käes on uus reaalsus ning kuna iga nädal lisandub töötuid, siis ei tohiks välistööjõu järk-järguline lahkumine suureks mureks olla. Ta ütleb, et tööandjad peaks kohe asuma uusi töötajaid välja koolitama.

Annus rääkis muuhulgas seda, et põllumajandusele tehtud erisus, kus välistöötajate lepingud pikenevad kuni 31. juulini on ajutine meede. See on üleminekuaeg, mil ettevõtted peavad leidma töötajad Eesti inimeste seast.

„Lühiajalise lepingu alusel töötav töötaja võis ka varem Eestis töötada vaid teatud aja ja siis pidi ta lahkuma. Jutt sellest, et head spetsialistid lähevad ootamatult minema, ei pea paika," ütles Annus.

Mida on plaanis ette võtte välismaise renditööjõuga, keda on Eestis väidetavalt tuhandeid? Millises seisus on välistudengite töötamist piirav seaduseelnõu? Milline on siseministeeriumi sõnum ettevõtjaile, kes muretsevad, kas nad välistöölisi veel üldse tööle võtta saavadki? Kuula kõigest sellest podcastist.