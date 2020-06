MAJANDUSARUANNE | Kui karmilt on kriis mõjunud restoranidele ja cateringile? Üks valdkonna tegija räägib karmist tunnist märtsi keskel

Jaan Härms ütles, et koroonakriis algas neilegi šokiga ja päevapealt kadusid HORECA (hotellid, restoranid, catering - toim.) tellimused. Seega HORECA kukkumine oli peaaegu sada protsenti. „On elavnemise märgid, aga endiselt on väga raske," ütles Saku õlletehase juht. Ta täpsustas, et aprilli kukkumine oli 95 ning maikuus 80% võrreldes aasta varasema ajaga.

Carmen Grupp pani kaks kohvikut kinni

Argo Koppa andis esmalt ülevaate grupi koosseisust. Lisaks Carmen Cateringile kuulub sinna ka Restoran Lokal Rotermanni kvartalis ja Korsten Kitchen Kultuurikatlas. Carmen Café on avatud samuti Rotermanni kvartalis, aga teine samanimeline kohvik Kentmanni tänaval tuli kriisi ajal kinni panna ja seda enam ei avatagi. Ka Maarjamäe ajaloomuuseumis avatud olnud kohvik jääb suletuks.

„Catering on nukramas seisus. Kahe kuu taguse ajaga on aga seis palju lootusrikkam, eraisikute päringuid juba tuleb, turg vaikselt elavneb. Võrreldes kriisieelse ajaga on see aga tilk meres," selgitas Koppa.

Jaan Härms ei tea täpselt, kui paljud nende klientidest on lõplikult uksi sulgenud, aga neid on enam kui kümmekond. Paljud, kuigi võlgades, hoiavad end siiski lahti ja loodavad ellu jääda.

„Lootust on kõigil, et läheb paremaks. Et piirangud kaovad ja et teist lainet ei tule," ütles Härms.

Argo Koppa kirjeldas aga 13. märtsi koosolekut, kus tunni aja jooksul tuli meilide peale ligi sada ürituste ülesütlemist. Sama seis oli aga kõigil. Suuri tegijaid on turul 5-6, kes moodustavad umbes 70% turust.

„Praegu on kõigil ühine eesmärk. Et töötajatel oleks toit laual ja et ellu jääda kuidagi," ütles ta.

Saates oli palju juttu 2+2 reeglist, mis tekitab sektoris suurt muret. Cateringi puhul välistab see suured firmaüritused, sest ohus oleks ettevõtete maine ning mis siis veel saab, kui tõesti viitus sel üritusel uue tuule tiibadesse saaks?

Jaan Härms aga ütleb, et reegel oli viiruse tippajal loogiline ja arusaadav ja sellest peeti ka kinni. Ta kritiseerib nüüd selle aktuaalsust ja küsib, miks on need 1. kuupäevad nii olulised, et nendeni peab reegleid venitama.