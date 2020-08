MAJANDUSARUANNE | Kui kehtestataks uus eriolukord, siis toimub majanduse abistamine teisiti. Töötukassa roll muutub

Lubi ei olnud nõus saatejuhi küsimuse püstitusega, et Kredexi toetusmeetmed on ebaõnnestunud ja saanud seetõttu palju kriitikat.

„Ma tahaks öelda, et midagi ei läinud valesti. Kredexi suhtes on kriitika olnud kohati ebaõiglane. Esiteks see, et Kredex on siiski väike tegija. Riigi poolt turutõrke jaoks mõeldud. Eesti pangad on väga hästi kapitaliseeritud. Esimene ootus oli siiski pankadel. Neil oli vaja anda maksepuhkust ja soodustusi. Kredexi roll oli toetav," alustas ta.

Lubi jätkas, et kriisi kulgedes on pangad enam hakanud piirama ressursi jagamist ja oodatavad kahjud on nende silmis kasvanud. Nii on riigi osakaal ja Kredexi agressiivsus Lubi sõnul samuti kasvanud.

„Kriitika ei ole õigustatud ka seetõttu, et valitsus tegi otsuse, et Kredexi maksimaalne pakett võiks olla 1,5 miljardit. Kui analüüse tegime, siis arvasime, et Kredexil läheb esimeses järgus vaja 200 miljonit või kuni 400 miljonit eurot. Seda ka küsisime valitsuselt. Nagu paljud teised riigid, tõime ka meie sõnumina turule välja 1,5 miljardi eurose paketi. Et kui kõik läheb väga halvasti, siis on riik valmis tulema väga suures mahus appi. Kui kinnisvaralaenud maha võtta, siis on meie ettevõtete laenude portfell suurusjärgus 3 miljardit eurot. Riik oli valmis tagama pool ettevõtetete laenude koguportfellist. Kui seda lähekski vaja, siis näitaks see, et meie majandusel läheb väga-väga halvasti. Loodan, et nii suurt raha hulka ei pea välja andma," rääkis Lubi.

Töötukassa fookus muutub

Keegi ei tea veel, milline saab olema majanduse seis nädalate, veel vähem kuude pärast. Lubi ütles aga, et sahtlis on mitmeid ideid ja reaalseid plaane, millega edasi minna, kui majanduses seis hapumaks kisub.

„Riigipoolne sekkumine majanduse poole pealt ei saa kindlasti olema samasugune nagu kevadel. Sellisel juhul on see kriis olnud kas või lainetena piisavalt pikk, et see ei ole enam ajutine. Kevadine lähenemine, anda kõigile diskrimineerimata, ei tööta enam. Peame sekkumist planeerima sihistatumalt. Aitama neid, kes kriisi tõenäolisemalt üle elavad," ütles ta.