MAJANDUSARUANNE | Mida heidab töötukassa nõukogu esimees ette põllumeestele? Kogu tõde ka sellest, mis võib edasi saada palgahüvitisest

Töötukassa nõukogu esimees ja ametiühingute keskliidu juht Peep Peterson rääkis tänases Majandusaruande saates muuhulgas sellest, et ta ei saa põllumeeste murest aru - nad reklaamivad end liiga negatiivselt. Lisaks ütles ta välja, et töötukassa meede ei saa aidata neid, kes on liiga nõrgad ja peavadki "surema".



Kui tihti nõukogu istungid kriisi ajal toimuvad?



Kui tegime palgahüvitise esimest faasi, siis reede päeval alustasime ja see istung venis õhtusse. Järgmisel nädalal tuli veel viis episoodi, kus vahepeal puhkasime, konsulteerisime ja tulime tagasi. Oli väga intensiivne aeg. Praegu, teises faasis, oleme hoidnud sellist joont, et kohtume kord nädalas vähemalt ja analüüsime olukorda ning teeme otsuseid. Mulle tundub, et töötukassa on olnud kiirem ja adekvaatsem kui näiteks Kredex või EAS. Võib-olla on selles juhtimismudelis midagi sellist, mis on hästi läinud.

Töötukassa on kiita saanud tõesti. Kui mõtleme praegust aega, siis millised on põletavamad teemad? Ikkagi see, kas ja kuidas minna edasi palgatoetuse meetmega?

Kui palgahüvitise tegime alguses, siis värskelt oli välja kuulutatud eriolukord ja veel samal reedel hakkasid tööandjad tegelema sellega, et vaadata keda koondada või mis firmaga edasi saab. Oli oht, et nad võivad üle reageerida ja lasevad igaks juhuks kõik lahti enne kui aru saavad, mis juhtunud on. Pidime sõnumi välja saatma. See tähendabki, et sõnum, et me midagi teeme, läks enne välja, kui skeemi lõplikult kokku leppisime.

Täna on eriolukord läbi, aga erinevatel sektoritel on endiselt raskusi. Nüüd ongi see koht, kus peame mõtlema, milliseid töökohti tahame säilitada, kes kahe või kolme kuu pärast saaksid jätkata. Realism on sisse löönud tänaseks, et kõiki töökohti ei suuda säilitada. Seetõttu otsime õiget formaati, rangemadid piiranguid kui 50-50-50. Sektoritest tulevad sõnumid, et võiks olla lausa 100% ehk aitama peaks neid, kes on nii palju kaotanud. On olnud väitlused sel teemal, milline on töötukassa roll töökohtade säilitamisel ja milliseid töökohti tegelikult ei tasu säilitada.

Teine koht on see, et me liigume tagasi sellesse seisu, kus meie töötuse määr on kõrgem ja läheme tagasi oma põhifunktsiooni juurde, milleks on töötute aitamine. Meil on võtnud palju aega see küsimus, kas on õige hetk pikendada seda töötuskindlustushüvitise maksmist, kui tööpuudus püsib pikalt üle 10 protsendi. Seal on vaidlused. Tööampsude teema ja tulevikku suunatud FIEde ja juhatuse liikmete kaitse teema on laual. Selline on teemade ring. Loomulikult peame ka jälgima, kui palju meil on raha. Milline on perspektiiv 3-4 aasta lõikes? Laual on rahandusministeeriumi tavaprognoos, must prognoos ja siis meie enda leiutatud kõige mustem prognoos. Viimane võib näidata isegi varade miinust.