MAJANDUSARUANNE | Tallinki juht räägib sellest, kuidas Eesti väärtuslikum ettevõte kriisiga on toime tulnud. Kas Linnahall ikka saab uueks?

Majandusaruande podcastis annab seekord aru Tallinki juht Paavo Nõgene. Räägime kriisi algusest, olulisematest otsustest ning sellest, millised on uued võimalused. Selgub, et Tallink Grupil on ka suundi, mis näitavad oluliselt paremat tulemust kui oodati. Mis saab aga Linnahalli korda tegemisest, mille plaanidega tuldi välja vahetult enne koroonakriisi algust?