MAJANDUSARUANNE | Ühisrahastuse investoreid esindav advokaat: kolme platvormi pealt on näha, kuidas uskumatute võtetega raha välja peteti

„Selgelt oli eesmärk inimestelt raha välja petta," ütles Piskunov, kes esindab ühisrahastusplatvormide Kuetzal, Envestio, Monethera ja Wisefund investoreid. Kõigi nelja platvormi osas on prokuratuur kriminaalmenetlust alustanud investeerimiskelmust käsitleva paragrahvi järgi.

Piskunov esindab umbes 4000 investorit, kes on platvormidele kokku investeerinud üle 15 miljoni euro.

Vandeadvokaadi hinnangul platvormide niiditõmbajad kattuvad, sest raha liikus samadele isikutele. „Sisuliselt on tegu ühe äriprojektiga, millel oli mitu majandusüksust. Banaalne selgitus on, et mingi „tarkpea" on sellise rahateenimisvõimaluse välja mõelnud ja seda hakati eksplauteerima mitme äriühinguga," kirjeldas ta.

Suur osa projektidest, millesse ühisrahastusplatvormidel investeerida sai, olid Piskunovi sõnul fiktiivsed. Mõnel juhul oli tegemist ettevõtetega, millel tegelikult majandustegevus suuresti puudus või oli reklaamitud firmat, mille omanikud polnud isegi teadlikud, et raha koguti. Mõned ettevõtjad, kelle firmade nimesid nende teadmata platvormidel kasutati, on ka politseisse pöördunud.

„Inimestelt tuli raha sisse ja laenuna kanti see varatule ühingule üle. Sealt edasi võeti kas sularahaautomaadist välja või vahetas raha mitu korda omanikku ja kontot," rääkis ta.

Ühisrahastusplatvormidega seotud pettuste ja nende uurimise kohta pikemalt kuula „Majandusaruandest"!