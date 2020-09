Majandusekspert: kuidas päästa turismisektorit? On üks skeem, mida võiks kasutada

Mult on viimase nädala jooksul mitu korda küsitud, kas või kuidas turismisektorit toetada. Need küsimused on valed. Peaksime küsima hoopis seda, mida teha täna, et kevadel turismisektor taaskäivitada, sest ettevõtete sulgemine näib reisipiirangute tingimustes olevat möödapääsmatu.

Aga me ei peaks mõtlema ainult taaskäivitamisele, vaid ka sellele, et edaspidi oleks turismisektor konkurentsivõimeline ja nutikam kui seni. Toetused on osa plaanist, aga mitte ainult.

Jaapani kohta räägitakse lugu, et kui seal toimub loodusõnnetus, mis hävitab tootmisvõimsuse, siis Jaapani majandus küll kukub, kuid mõne aja pärast taastub tootmine endisest kõrgemale tasemele, sest lõhutud tootmisvõimsuse asemele tuleb uus ja tootlikum. Seda sama tuleks püüda silmas pidada ka meil, kui mõtleme, kuidas majandust toetada.

Eesti turismisektor on tööjõumahukas ja madala tootlikkusega, kahjuks ka Euroopa võrdluses. Toetamise kriitikud ütlevad, et tegelikult võiks sealne tööjõud liikuda teistesse sektoritesse ja tõenäoliselt on neil vähemalt osaliselt õigus. Kui aga ühest sektorist jääb korraga tööta väga palju inimesi ja oma eriala teadmisi pole neil võimalik rakendada teistel töökohtadel, tekib struktuurse töötuse probleem, millega tegelemisele tuleb nii või teisiti raha kulutada.

Kui turismisektoris töö kaotanud inimesed leiaksid enne kevadet töö näiteks kaubandussektoris, siis on turismisektori töötute asemel töötuses inimesed, kes oleksid muidu töötanud kaubanduses. Töötuse üldnäitaja ei pruugi seeläbi langeda. Kui aga järgmisel kevadel pole sobivaid töötuid, kes võiksid asuda tööle turismisektorisse, siis on turismi keeruline taaskäivitada. Seega teatava vaba tööjõu säilimine on taaskäivitamiseks vajalik.

Ajutise koondamise skeem

Minu meelest võiks turismisektori puhul kaaluda ajutise koondamise skeemi. Töötajate tööleping lõppeks ja nad saaksid töötuskindlustuse sarnast hüvitist, näiteks poolt eelmisest palgast. Kusjuures palk võiks olla ülevalt piiratud, näiteks pooleteise keskmisega palgaga. Hüvitis ei saa olla heldem kui teistes sektorites tööta jäänud inimestele makstav töötuskindlustus, sest teised töötud tunnetaksid seda ebaõiglasena.