Majanduskomisjon sai ülevaate Nordica olukorrast. Sester: Nordical tuleb tiibu pingutada

Majanduskomisjoni esimees Sven Sester sõnas, et Eesti edukus ei ole mõeldav ilma otseühendusteta teiste riikide suurlinnadega. Nende ühenduste hoidmiseks loodi Nordica, kuid Sesteri sõnul on firma oma algsest eesmärgist kaugenenud. „Seepärast tuleb väga tähelepanelikult jälgida meie oma lennufirma käekäiku ja uute eesmärkide püstitamist. Kui välismaised lennufirmad ei ole huvitatud Eestist ja Eestisse lendamisest, tuleb Nordical tiibu pingutada, sest selleks see ettevõte kunagi ellu kutsutigi" märkis ta.

Sester lisas, et kui Tallinna Lennujaama talvise plaani järgi saab 13 eri firma lennukitega reisida 31 sihtkohta, siis Nordica osa sellest on ajas vähenenud kümnekonna sihtkohani. „Nordica on konkurentsi ja muude raskuste tõttu osadel liinidel lendamise peatanud, mis kindlasti ei ole hea märk, samas on sihtkohtade arv koos teiste lennufirmadega rõõmustav - suvel sai Tallinnast otse lennata 38 sihtkohta, mis on viimaste perioodide uus rekord," selgitas Sester.

Majanduskomisjoni aseesimees Kristen Michal ütles, et Nordica sündis vajadusest hoida Eestile vajalikke ühendusi ja teha seda viisil, et majanduslikult saadakse hästi hakkama. „Tallinnast ja Eestist pärit ühendused annavad majandusele tulu 100 - 200 miljonit eurot aastas. Eestile on peamine, et siin tegutseb ettevõte, mis suudab hoida ja tekitada konkurentsi, et Tallinna Lennujaam töötaks kliendi huvides," rääkis ta.

Michali sõnul on lennunduses praegu head ajad ja ka Tallinna Lennujaam on uute liinide loomisel head tööd teinud. „Nordica peab majandama ennast nii, et konkurentsi vähenedes on ta valmis ning võimeline ise turul konkureerima - see on ka põhjus, miks ta loodud ja tegutsemas on," sõnas Michal.