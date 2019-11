Majanduskomisjoni esimees: riik võiks kaaluda Eesti Posti äride lahutamist

ASi Eesti Post juhatuse esimees Ansi Arumeel rääkis komisjonile, et ettevõttele teeb eeskätt muret ligi 1000 postitöötaja palgatase, mis on 30 protsenti allpool turu mediaani ja vajaks olulist tõstmist. Kahjumi tingimustes on aga juhatuse esimehe sõnul üha keerulisem palgasurvele vastu tulla ja ametikohti mehitada, mille tõttu võib aga kannatada kvaliteet, sest postiljonid on kogu postiäri liikumapanev jõud.

„Kuna universaalne postiteenus on reguleeritud valdkond, saame suuremaid muutusi läbi viia ainult ametkondade, poliitikute ja kogu ühiskonna toel. Mul on hea meel, et majanduskomisjon on valmis sisuliselt probleeme arutama ja lahendust otsima,“ ütles Arumeel.

AS Eesti Post, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning konkurentsiamet on moodustanud töögrupi, mille eesmärgiks on postiteenuste kaasajastamine. Valmimas on ka analüüs, mis hindab Omniva äride lahutamist. Universaalse postiteenuse muudatused eeldavad postiseaduse- ja sellega seonduvate määruste muutmist.