Majanduslanguseks valmistuv Wolt sai üüratu rahasüsti

Täiendava rahasüstiga valmistub Wolt COVID-19 levikust põhjustatud võimalikuks majanduslanguseks.

"Me näeme, kui keerulises olukorras on mitmed meie valdkonnas tegutsevad ettevõtted. Täiendav rahastus võimaldab meil sel ebakindlal ajal tulevikuks paremini valmis olla," ütles Wolti asutaja ja tegevjuht Miki Kuusi.

Ettevõtte D-seeria investeerimisvoorus osalesid Wolti senised investorid ICONIQ Capital, Highland Europe, 83North ja EQT Ventures. Uue investorina liitus Goldman Sachs Growth Equity.

Kuusi sõnul tingis täiendava rahakaasamise vajaduse koroonaviiruse levikust põhjustatud kriis ja sellega kaasnev võimalik majanduslangus lähitulevikus. "Meie vastutus on teha kõik endast olenev, et olla tulevikuks võimalikult hästi valmis, arvestades ebakindlust maailmamajanduses. Täiendava rahastusega oleme paremini toeks kõigile oma 10 000 restoranile ja 20 000 kullerpartnerile ning 1000 töötajale. Samuti annab see meile ka kasvuruumi kõigil meie turgudel," ütles ta.

Täiendav rahastus toetab Wolti tegevust kaudselt ka Balti riikides ning aitab paremini valmistuda tulevikuks. "Eestis ja kogu Baltikumis oleme saanud kindlust, et kiiresti kasvavat äri on võimalik teha jätkusuutlikult ja kasumlikult. Täiendav rahastus annab kindlustunde, et majadusolukorra halvenemisel on meil olemas rahaline puhver," ütles Wolti Baltikumi tegevjuht Liis Ristal.

Soomest pärit tehnoloogiaettevõte Wolt tegutseb kokku 22 riigis ja 80 linnas. Ettevõttes töötab üle 1000 töötaja. Kokku on ettevõte tänaseks kaasanud 258 miljonit eurot.