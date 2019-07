Majandusministeerium: eraomanikul puudub Lelle-Pärnu raudteelõigu säilitamise kohustus

Kui Edelaraudteele kuuluv Lelle-Pärnu raudteelõik saab avalikest fondidest toetust, siis riik soovib, et objekt säiliks näiteks viie aasta jooksul pärast valmimist. „Arvestada tuleb ka sellega, et raudteelõigu omanik on eraettevõtja, kellel on taoliste kohustuste lõppemisel oma edasistes otsustes vaba voli,” ütles Rail Balticu koordinaator Kristjan Kaunissaare.

„Potentsiaalse rahastamiseallikaid on erinevaid: nii Euroopa abiga kui ka ilma, samuti on uks lahti erainvesteeringule,” selgitas Kaunissaare. „Erainvesteering eelkõige sellepärast, et tegemist on eraomandis oleva raudteega.”

Euroopa abiga on vajalik selgitada välja raudteelõigule investeeringu tasuvus. Riigi rahade kasutamise korral on oluline silmas pidada ka erainvestori võimalikku teenitavat tulu nagu näiteks raudtee kasutustasu, mis selgub investeeringu tasuvuse uuringu käigus. Uuringus välja toodud kulu arvestab sellega, et raudteel on võimalik teostada suuremahulist ehitusmaterjali ettevedu selleks sobivatel kiirustel.