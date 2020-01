Majandustegelasi on ordenisaajate hulgas vähevõitu. Kes on need väljavalitud?

Ordeni saab ka Soome börsifirma Incap Electronics juht Otto Richard Pukk. Ettevõttel on ka Saaremaal tehas, mille juhtimise ta andis hiljuti uue juhi kätte. Raamidest väljas mõtlemise, ütlemise ja tegemistega mees on ka Eesti Elektroonikatööstuse Liidu volikogu esimees. 1978. aastal Rootsis sündinud ja hariduse omandanud end välissaarlaseks nimetav mees on mitmel pool maailmas elektroonikatööstusi käivitanud.

Läinud aastal Otto Richard Pukiga tehtud intervjuud saab lugeda siit.

Ordeni saab ka 90 eluaastale lähenev Leev Kuum, Eesti Konjunktuuriinstituudi juhtivteadur.

Veel 82-aastaselt isaks saanud mees on öelnud, et töölkäimine mõjub tervisele hästi. Juba 1991. aastal pensioniraamatu kätte saanud Leev oli siis Indrek Toome valitsuse majandusnõunik. Savisaare võimule tulles tema nõunikuteeneid ei vajatud ja siis oli ta küsimuse ees, et kas jääda pensionile, kuid ta kutsuti tagasi konjunktuuriinstituuti, mille üheks sümboliks ta ongi kujunenud.

Ordeni said ka näiteks Põlvamaa ettevõtluse edendaja ja tippjuht Kuldar Leis, 23 aastat Rõngu Pagarit vedanud ja selle omanik Jaanus Peri ning Esteloni kõlarite looja Alfred Vassilkov.