Majatäis viha ja kadunud raha - Pärnu arendus neelas nii ühisrahastajate kui Jaak Roosaare sajad tuhanded

See on Pärnu selle aasta ilmselt kõige enam viha tekitanud maja lugu. See on lugu, kus vähemalt praegu ei paista silmapiiril ühtegi võitjat, ja mis on kaasa toonud palju kaotatud raha, pahameelt, pisaraid ja pettumusi.

Vesiroosi 1 aadressile kerkinud elumaja arendajaks on Vesiroosi 1 OÜ, mis kuni tänavu märtsini kandis nime Mix Fix OÜ. Ettevõte laenas Crowdestate'i investoritelt 2018. aastal 500 000 eurot ja esimese osa tagasimakse tähtaeg oli mullu septembris. Kuna arendaja pole sentigi tagasi maksnud alustas Crowdestate suvel pankrotiprotsessiga.

Juulis teatas ühisrahastusplatvorm investoritele, et esitas Vesiroosi 1 OÜ vastu pankrotiavalduse. „Pankrotiprotsessi algatamise tulemusena saaks pankrotihaldur kontrolli projekti üle, et seeläbi takistada võimaliku edasise kahju tekitamist ning saada ülevaade kõikidest nõuetest Sponsori vastu. Pankrotiprotsessi käigus oleks teoreetiliselt võimalik võlausaldajaid kahjustanud või võlausaldajaid diskrimineerinud tehingud tagasi pöörata ning samuti saaks hinnata, kas Sponsori tegevuses on olnud majanduskuriteo tunnuseid," seisis teates.

Augustis teatas Crowdestate, et ei ettevõtte omanik Mic-Johan Sebastian Kuisma ega tema esindaja pankrotiasja eelistungile kohale ei ilmunud, küll aga esitasid nad pankrotiavaldusele vastuväited. Ka septembris toimunud istungile ei tulnud Kuisma kohale, kuid teatas, et jääb oma seisukohtade juurde, milles vaidlustas esitatud nõude.

