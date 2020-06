Majutusettevõtja: otsustusõiguse andmine korteriühistutele oleks Airbnb ärimudeli massimõrv

Hilltop Apartmentsi, mille halduses on Tallinnas kokku 35 külaliskorterit, juhi Rene Allaberti eestvedamisel on alustatud läbirääkimisi teiste sama sektori ettevõtjatega, et luua külaliskorterite huve esindav organisatsioon.

Koostati ka avalik pöördumine, milles külaliskorteri ettevõtjad väljendavad oma muret, et olukorras, kus ilma igasuguse dialoogita hakkavad üle nende pea külaliskorterite saatuse üle otsustama konkurendid (hotellid) ja korteriühistud, tekib küsimus, kas tegemist on ühe osapoole sihiliku agendaga.

