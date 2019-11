Mäkineni abikaasa: teil on liiga palju häid restorane

„Meil on Tallinna vanalinnas ilus korter, kus mulle väga meeldib olla,” sõnas ta paar aastat tagasi Toompea jalamile soetatud elukoha kohta. Eriti meeldib talle Eestis olla suviti, siis kutsutakse ka sõpru tihedamini külla.

„Teil on ka liiga palju häid restorane – me ei tee peaaegu üldse kodus süüa, kogu aeg tuleb uusi restorane juurde. Hinnad on märksa madalamad ja toit palju parem kui Soomes,” lisas Mäkineni abikaasa naerdes.

Ka Tallinna linnapilt näeb tema arust tänu siinsetele kõrghoonetele Helsingiga võrreldes nüüdisaegsem välja. „Meil on siin ka jaht, millega veedame suviti mõnda aega merel. Eesmärk ongi järgmistel aastatel rohkem merel olla,” ütles Miettinen.

Soomes on neil suvila järve ääres, sest ta abikaasale meeldivad järved rohkem kui meri. „Kuna mina olen rohkem mereinimene, me kogu aeg vaidleme Tommiga, kus me rohkem aega veedame,” muigas Miettinen, kes on Helsingis mere ääres kasvanud.

Talle on silma jäänud, et Tallinnas on aasta läbi rohkem turiste kui põhjanaabrite pealinnas. „Isegi praegusel aastaajal on Tallinna vanalinnas väga palju Aasia turiste,” sõnas Miettinen Eesti ja Soome peamisi erinevusi välja tuues.

