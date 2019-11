Mõned aastad tagasi liikus Mia Miettinen (47) Soome BMW juhi kohalt oma abikaasa, Toyota rallimeeskonna pealiku Tommi Mäkineni ettevõttesse peadirektori asetäitja kohale. Miettineni sõnul hoiatati teda toona, et rallispordi tulevik võib lühikeseks jääda. „Mulle öeldi, et oota paar aastat ja kogu see süsteem kukub kokku,” meenutas ta. Ent Mäkineni ettevõttel on vastupidi kulgenud.