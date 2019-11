Mäkineni firma asedirektor: mul on tunne, et kõik head keevitajad Eestis on meie palgal

Miettineni kinnitusel ei ole 2018. aasta algusest aktiivsemalt Eestis tegevust alustanud Tommi Mäkinen Racing OÜ-l Eestis töötajate leidmisega suuremaid raskusi olnud. „Meil on siin tõesti vedanud, oleme väga rahul nende inimestega, kelle siit palganud oleme,” lausus ta.

Kui üldse, siis on väljakutseid olnud heade keevitajate leidmisega. „Mul on tunne, et kõik head keevitajad Eestis on juba meie palgal,” muigas ta. Praegu töötab Eesti ettevõttes neli keevitajat. Miettinen ütles veel, et ettevõte teadvustab nii Soomes kui ka Eestis, et tegutseb väga spetsiifilisi oskusi nõudvas valdkonnas.

„Tänu sellele tahame ka mehaanikutele maksta kõrgemat palka kui tavalised autotöökojad. Me võistleme ikkagi maailmameistrivõistluste tasandil,” lausus Mäkineni ettevõtte asejuht.

Mäkineni firma on napi paari aastaga teinud Eestis suure kasvu. Soome rallitähe firma jõudis oktoobri lõpus avaldatud Äripäeva palgaedetabelis ligi 7000 euroni küündiva keskmise brutopalgaga Eesti ettevõtete seas kolmandale kohale.

Miettineni sõnul ei peegelda see siiski ettevõtte tegelikku palgataset, sest see varieerub ametikohast olenevalt. Tema kinnitusel maksab ettevõte igal aastal oma töötajatele kindlate kriteeriumite alusel preemiat ja need summad võivad küündida nii 13. kuupalgani kui ka suuremaks.

Kui Soomes töötab ettevõtte heaks 120 inimest, siis Eestis küündib nende arv üle 40. Mingi hulk on ka alltöövõtjaid mujalt Euroopast. Koos nendega on ettevõtte töötajate arv 200 ringis.