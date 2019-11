Mäkineni firmale tuli Eesti erisoodustusmaks üllatusena

„See on hea küsimus. Mul on küll tunne, et siin sujub kõik väga kenasti. Võib-olla seepärast, et Eesti on väiksem riik ja paljud asjad on digitaliseeritud, tänu millele kõik lähebki kiiremini,” lausus Tommi Mäkinen Racing OÜ asedirektor Mia Miettinen.

Ainus Eesti ja Soome erinevus, mida ta oskas nimetada, on siinne erisoodustusmaks, mis tuli Eestis tegutsema hakates mõnevõrra üllatusena. „Selle arvestus on Soome omast väga erinev,” põhjendas Miettinen.

Ent pärast seda, kui siinsed raamatupidajad tegid selgeks, mismoodi on suvepäevad ja töötajate kingitused Eestis maksustatud, ei ole sellega probleeme olnud. „Igal juhul on maksuküsimused siin märksa lihtsamad kui Soomes,” kinnitas Miettinen.

Ta märkis, et kuigi ta ei teadnud enne Eestis tegevuse alustamist, et Eestil on e-residentsuse programm, on see samuti asjaajamist märgatavalt lihtsustanud. Soovituse end Eesti e-residendiks registreerida said nii Mäkinen kui ka Miettinen oma Eesti juristilt. Tänu sellele oli ka ettevõtte registreerimine Eestis märksa lihtsam kui Soomes.

Tommi Mäkinen Racing OÜ registreeriti Eestis 17.11.2015, reaalset tegevust alustas Toyota rallitiim siin alles 2018. aasta alguses, kui Peetrisse rajatud 3000-ruutmeetrine tootmishoone valmis oli saanud.

Loe nädala alguses avaldatud loost, miks Mäkineni Eesti firmas on nii kõrge palgatase, kuidas on paari aastaga nii suure käibega ettevõte siin püsti pandud ja mis kujundab rallispordi tulevikku.