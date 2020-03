Maksavad nagu surnud hobust: tööta jäänud autorendifirmadel pole uute autode liisingmaksetest pääsu

Tallinna lennujaamas laiub tuntud kaubamärkide rendiautode meri – kõik autod seisavad, sest reisijaid, kes on rendifirmade põhiline klientuur, ei tule. Kuigi lennud on peatatud ja autosid ei vajata, tuleb üüri lennujaama parkla kasutamise eest tuleb ikka maksta, sest autod ju seisavad seal.

Maksma peab ka liisinguid juba tellitud ja valminud uute autode eest, mida sektor igaks suveks tellib, mis sest, et sel suvel neid vaja ei lähegi. Selleks suveks on Eestis tegutsevad autorendifirmad tellinud kokku umbes 1500 uut sõidukit.

"Meil on automüüjatega siduvad kokkulepped, suvehooajaks on autod juba ette tellitud, sest suvi on kõrghooaeg. Meil on endiselt vaja rahastust nendele autodele, et need välja osta," selgitab Sixt kaubamärki esindava Transporent OÜ juhatuse liige Karita Orusaar.

Eestis tegutsevad autorendifirmad, nagu paljud teisedki, on saatnud valitsusele pöördumise, milles paluvad, et hotellide kõrval ka neid ära ei unustataks. Pöördumisele kirjutasid alla kaubamärkide Sixt, AVIS, Budget, Payless, Europcar, Interrent, Keddy, Hertz, Thrifty, Dollar, Alamo, Enterprise ja National Eesti esindajad.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist.

