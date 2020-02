Maksetega kimpu jäänud Võru kortermaja arendaja: tuleks ja patsutaks keegi õlale, aga ei, ikka üritatakse kaikaid kodaratesse loopida!

Nüüdseks praktiliselt valmis maja ehitamise jaoks on kahe aasta jooksul kaasatud kümnel korral raha läbi ühisrahastusplatvormi Crowdestate. Kui esimesed kuus laenu maksti tagasi probleemideta, siis nüüd on kolme puhul ületatud tähtaeg, milleks oli 31. detsember.

Kui Ärileht esimest korda arendaja Mait Kuusiku poole pöördus küsimustega korterite müügi osas, jäi telefonivestlus väga lühikeseks, kuna ta ei soovinud midagi kommenteerida. Kuusik nõustus aga rääkima nädal hiljem kui Ärileht sai Võru linnavalitsuselt kinnituse, et arendusel puudub kasutusluba ja taotlust pole samuti sisse antud.