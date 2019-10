Maksikirjaga Eestisse jõudvad hiina pakid tõid Omnivale mullu hiigelkahjumi

Veskimeister selgitas, et probleem on tekkinud UPU muutumatuna püsinud tasude struktuuri tõttu. "Üleelmisel nädalal toimunud UPU erakorralise kongressi toimimise ajal oli õhus võimalus, et see meile tuntud postisüsteem laguneb täiesti koost, kuna eelkõige USA oli huvitatud olemasoleva süsteemi muutmisest. Nii saigi lõpuks vastu võetud kompromiss, mis annab riikidele suuremad õigused sissetuleva pakimahu hinnastamisel rohkem kaasa rääkida," ütles ta.

"See on suund kahepoolsete lepingute tegemise poole, mis ühel päeval mitte väga kauges tulevikus võibki selle olemasoleva UPU süsteemi asendada," lisas Veskimeister.

Probleeme on ka teistes riikides

Oktoobris teatas Ameerika president Donald Trump, et USA lahkub UPU-st aasta jooksul.

"Probleemi iva seisneb selles, et senise süsteemi järgi pidid Ühendriigid (ja ka teised arenenud riigid) subsideerima Hiinast USA-sse saabuvaid saadetisi, kuna Hiina on endiselt määratletud UPU-s kui arengumaa, millele kehtivad subsideeritud intressimäärad. Täna on aga Hiina majandus suuruselt teine maailmas ja seega on Hiinale pakkide saatmise tasu ebaõiglaselt madal, mistõttu USA arvates ei maksa Hiina õiglast hinda teiste riikide postisüsteemile juurdepääsu eest," rääkis Veskimeister.

Ta selgitas, et Hiina ettevõtjatele on paki saatmine USA-sse palju odavam, kui USA tootjatel sarnaste kaupade saatmine Hiinasse. "Seeläbi maksab USA osaliselt kinni Hiina e-kaubanduse," sõnas Veskimeister.

Selline probleem on Veskimeistri sõnul enamikes riikides, kuhu tuleb kolmandatest riikidest palju pakke.

Ta tõi aga välja, et õiglase hinna korral on suur pakivoo hulk väga tervitatav.

"Mida suuremad on kaubamahud, seda madalam on ühe ühiku kohaletoimetamise kulu ning seda paremini (ja ka odavamalt) saab teenusepakkuja teenust osutada. Näiteks saab Omniva suure osa pakimahust klientide soovil pakiautomaati suunata. Nii saab ühe ühiku kulu hoida madalal ning samuti on ettevõttel rohkem vahendeid kogu võrgustiku ülalpidamiseks," selgitas Veskimeister.