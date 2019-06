Maksu- ja tolliamet otsis läbi Eesti suurima pagaritöösturi

Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kauri Sinkevicius ütles, et läbiotsimine toimus, et kontrollida esialgseid kahtlusi võimalike kuritegude toimepanemise kohta.

Eesti Pagari poolt selgitas toimunud Cobalti vandeadvokaat Lembit Teder: "Ametiasutused korraldasid eile kliendi juures menetlustoiminguid veendumaks, et ettevõtte äritegevus vastab kehtestatud reeglitele. Klient on kindel, et nende äritegevus vastab igati nõuetele ning ametiasutustega tehakse lahenduse leidmiseks kõigiti koostööd.“

Ühtegi süüdistus hetkeseisuga esitatud ei ole.

