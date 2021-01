Maksu- ja tolliamet pakub taaskord ettevõtetele kriisiaja abikätt

Maksu-ja tolliameti esindaja tuletab ettevõtetele meelde, et maksuvõlgade ajatamine on alati olnud võimalik ning kõige lihtsam on ajatamise taotlust esitada elektrooniliselt e-MTAs.

Maksu- ja tolliamet kutsub raskustesse sattunud ettevõtteid alati üles oma võlgasid ajatama. Nii tegid nad eriolukorra ajal ka erinevaid üleskutseid, et ettevõtted ei lõpetaks oma tegevust ainuüksi seetõttu, et neil on ajutised raskused maksude tasumisega.

Eriolukorra ajal peatati ka maksuvõlalt intressi arvestamise. Lisaks pärast eriolukorra lõppu kuni käesoleva aasta lõpuni ehk kuni 31.12.2021 on intressimäär tavapärase 0,06 protsendi asemel 0,03 protsenti.

Maksude ajatamise raames on lisameetmena maksuhalduril õigus ettevõtte taotluse alusel vähendada intressimäära kuni 100%. Lihtsustatud taotlused saavad automaatselt 100%-lise intressisoodustuse.

