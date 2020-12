Maksu- ja tolliameti uueks juhiks saab endine Eesti esikasiino juht

"Alati on hea meel, kui ennast tõestanud ja võimekas tippjuht erasektorist astub riigi teenistusse. Madise taust audiitori ja finantsjuhina ning suure rahvusvahelise kontserni aastatepikkune juhtimine tegid temast sobivaima inimese maksu- ja tolliameti juhi kohale," märkis rahandusminister Martin Helme.

Tema sõnul tuleb maksuameti juhil lähiaastatel tjätkata lihtsate ja mugavate avalike teenuste arendamist, et maksumaksjale oleks maksude tasumine võimalikult mugavaks ja lihtsaks tehtud. "Samal ajal peab toimima ka tõhus järelevalve," rõhutas Helme.

Endisel Olympicu juhil maksuametis kolm eesmärki

Madis Jääger juhtis aastatel 2010-2018 Eesti üht edukamat börsiettevõtet Olympic Entertainment Group. Aastatel 2001-2010 töötas Jääger audiitorbüroos PricewaterhouseCoopers, ta on ka vandeaudiitor ja Audiitorkogu liige.

"Tänane maksu- ja tolliamet on kaasaegne professionaalne organisatsioon, mis peab oma eesmärkide saavutamiseks intensiivselt ajaga kaasa käima," sõnas maksuameti värske juht. Jääger lisas, et ta on uuele ametikohale asumisel enda jaoks sõnastanud kolm suurt eesmärki.

"Oluline on tõsta Eesti inimeste arusaamist maksude tasumise vajalikkusest ja seeläbi suurendada igaühe valmisolekut makse maksta, hoida maksu- ja tollitöötajate sihid selged ja motivatsioon kõrgel ning tagada, et ameti pakutavate avalike teenuste kasutamine oleks digiajastu standardite kohaselt kõrgel tasemel," selgitas ta.

Jääger on omandanud Estonian Business Schoolis rahvusvahelise ärijuhtimise bakalaureusekraadi cum laude ja majandusteaduste magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Creditinfo andmetel on Jääger seotud kolme ettevõttega.

Üks on 2017. aastal asutatud ja kinnisvara haldusega tegelev Luffenham OÜ, millel majandustegevus sisuliselt puudub. Teine on 2018. aastal asutatud Luffenham Capital OÜ, mille tegevusalaks on ärinõustamine. Selle ettevõtte käive oli mullu küll 50 000 eurot, kuid aasta lõpetas ettevõte 56 472 euro suuruse kahjumiga.

Seotud maksuvõlaga IT-firmaga

Ka on Jääger Toomas Bergmanni ja Madis Laasi 2012. aastal asutatud IT-ettevõtte Ninja Solutions AS nõukogu liige. Kuigi 2016. aastal oli ettevõttel üle 155 000 euro küündiv käive, siis 2017. aastal ja 2018. aastal piirduti vaid 12 665 ja 3600 eurose käibega. 2018. aasta lõpetas ettevõte paarituhandese kasumiga. Praegu on aga Ninja Solutionsil maksuameti ees 63 652 euro suurune võlg ning 2019. aasta majandusaruanne on esitamata.