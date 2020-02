Maksuamet arvutas kokku välistööjõuga skeemitajate pealt saamata jääva tulu: laekumata jääb pea 18 miljonit eurot

Siin on oluline eristada kaht töötamise vormi. Renditööjõu puhul on probleem selles, et tihti on siia saadetud ukrainlased registreeritud hoopis mõne Poola (kui EL-i riigi) firma renditöötajaks, ja Poola ettevõtte töötajaid Eestis maksustada ei saa. Eri hinnangute järgi on Eestis aastas kuni 5000 seaduslikult viibivat, kuid Eestis töötamise tingimusi rikkuvat välismaalast.

Teine probleem on siinsetesse firmadesse otse palgatud välistööjõud, kellele peaks kehtiva seaduse järgi maksma vähemalt 1300-eurost Eesti keskmist kuupalka, kuid ettevõte maksab palju vähem ja sellega jäävad riigil taas maksud saamata.

Rahandusminister Martin Helme teatas eelmisel aastal, et peagi saab seadusemuudatuse toel hakata renditööjõudu kasutavate ettevõtete käsi väänama, nii et nende palgalt laekuksid maksud Eestisse.

Nagu numbrid näitavad, siis maksuameti andmetel on hoopis teravam ja kiirelt kasvav probleem just keskmise palga nõudega skeemitamine. Just viimase puhul näitavad arvutused, et ainuüksi 2019. aasta teise ja kolmanda kvartali võrdluses suurenes Eestis töötavate välismaalaste pealt eeldatav maksukahju kaks korda - 8,7 miljonilt teises kvartalis 16,5 miljoni euroni kolmandas ning aasta peale kokku kasvas summa 17,7 miljonini.