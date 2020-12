Maksuamet hoiatab: ümbrikupalga maksmisega vähele jäämise risk on suur

Juunikuust alates saab iga ettevõtte juht MTA e-teenusest „Maksukäitumise hinnangud“ järele vaadata, millisena tema ettevõte MTA silmis paistab. Kokku on MTA hinnangud andnud ligi 162 000 ettevõttele, kellest 65% puhul on kõik maksuasjad MTA silmis korras ja nende hinnangud on „rohelised“. „Kollased“ ehk mõningate puudustega oma maksuasjades on 14% ettevõtetest ja viiendikul on juba tõsiseid puudujääke ning nemad on MTA teravdatud tähelepanu all.

Kõige levinum põhjus, miks maksukäitumise hinnangud on ettevõttel „punases“, on ümbrikupalga risk – see puudutab 15 700 ettevõtet ehk ligi kümnendikku äriühingutest. Ümbrikupalga risk tähendab MTA silmis seda, et ettevõtte keskmine töötasu on viimase 12 kuu andmete põhjal olnud madalam kui keskmine töötasu samadel ametikohtadel.

MTA maksuauditi osakonna valdkonnajuhi Oscar Õuna sõnul on ümbrikupalk jätkuvalt MTA fookuses ning riskiga ettevõtted kõrge tähelepanu all.

„Esimese sammuna saabki ettevõte ise maksukäitumise hinnangutest vaadata, kas tema on MTA silmis sellel teemal maksuriskiga või mitte. Kutsume ka ise ettevõtteid, kelle puhul riski näeme, nõustamisele – ca kolmandik ettevõtetest on pärast seda edaspidi oma maksukäitumist muutnud ja hakanud rohkem tööjõumakse deklareerima. Ja loomulikult teeme ka ettevõtetes koha peal vaatlusi ja kontrolle, see on meie igapäevatöö,“ selgitas Õun.

Kevadine eriolukord riigis oluliselt MTA järelevalve tegevust ei mõjutanud ning kontrollide hulk on aasta kokkuvõttes võrreldav varasemate aastatega. „Ehk et risk musta tööjõu kasutamisel vahele jääda on endiselt suur,“ lisas Õun.

Alates eriolukorra lõpust mais 2020 on MTA ametnikud kontrollinud 2372 ettevõtet kokku 5043 töötajaga ning tuvastanud 256 töötamise registris registreerimata töötajat, kes said oma töötasu täies mahus „mustalt“. See tähendab, et registreerimata oli 5,1% kontrollitud töötajatest. Võrdluseks – 2019. aastal oli see osakaal 5,9% ja 2018. aastal 6,6%.

„See, et koroona ja eriolukord ei ole Eestis musta tööjõu osakaalu kasvatanud, on hea uudis“ kommenteeris Õun. „Ettevõtted ja ka töötajad kogesid kevadises kriisiolukorras selgelt, et raskel ajal saab riigilt tuge see, kes on olnud hea maksumaksja. Töötasu mustalt maksmine või vastu võtmine võib hiljem väga valusalt kätte tasuda. Lisaks tasub töötajatel ka meeles pidada, et teadlikult vastu võetud ümbrikupalga puhul on MTA-l võimalik tasumata jäänud tulumaks välja nõuda ka töötajalt.“