Maksuamet juba tegutseb: ettevõtete tekkivaid maksuvõlgasid avalikult ei näidata

Loomulikult tuleb läbi arutada ka pikemaajalised võimalused ja sellega töö käib. Praegu on aga eeskätt oluline rakendada kiired leevendused, mis aitaksid ettevõtetel ootamatus situatsioonis hakkama saada, rõhutas Laid.

Rahandusminister Martin Helme kohtub täna samuti maksuameti juhtidega, et ettepanekuid lõpuks ka ellu viima hakata. Tänasel pressikonverentsil rääkis Helme aga ikka veel plaanidest - hakkab valmima pakett ettevõtetele olemasolevate kohustustega toimetulekuks ja neile lisaraha sisse süstimiseks. Riigi roll saab olema väga aktiivne, lubas Helme. Lisaks maksumoratooriumi osas näiteks poliitiline diskussioon veel käib, see vajab ka riigikogu otsust.

"Mis puudutab [reedel, 20.03 kukkuva tähtajaga] käibedeklaratsioone, siis ettevõtjad peavad need täitma ja tegema ikka. Me saame aga väga selget tagasisidet, et ettevõtjad pole aga võimelised neid makse maksma. Seetõttu oleme läbi töötanud ja paneme kehtima juhise EMTA-le, et kuidas käsitleda maksuvõlgasid, kui pikalt teha ajatamisi ja missuguse intressiga seda teha.

On ka võimalik teha maksuvõla kustutamist, aga seda me kindlasti praegu välja ei kuuluta. Me tahame enne näha ikka deklaratsioone, siisvõlgade dünaamikad,siis räägime ajatamisest - see on kindlasti pikem kui kuus kuud, võib minna kuni 24-kuu pikkuseks ja intresside langetamisest palju soodsamale tasemele. Need on tegevused, mida me saame ilma seadusi muutmata teha," rääkis Helme.