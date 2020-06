Maksuamet lõi ainulaadse teenuse. Vaata, kas sinu ettevõte on MTA jaoks "punane" või "roheline"

Rakenduse kaudu näeb ettevõtja, millisena tema ettevõte MTA jaoks paistab ning kas MTA hinnangul on tema esitatud andmetes puudujääke. Teenuses antakse puuduste parandamiseks ka konkreetsed juhtnöörid.

Maksukäitumise hinnanguid näevad enda kohta äriühingud ja käibemaksukohusluslastest FIEd. Hinnangutele on ligipääs vaid ettevõtte seaduslikel esindajatel, kellel on soovi korral võimalus anda luba nende nägemiseks ka raamatupidajale.

Lisaks koondab teenus ühte keskkonda avalikud andmed, mille kogumiseks peab praegu tegema mitu päringut MTA infosüsteemidesse (näiteks aadress, tasutud riiklikud maksud, töötajate arv, võlad, erinevad load). Need andmed on nähtavad kõigile.

„Soov ja vajadus teenuse järele on tulnud ettevõtjatelt endilt,“ ütles MTA peadirektor Valdur Laid. „Nähes end MTA silmade läbi – kas maksukohustused on täidetud tähtaegselt ning kas esitatud andmetes esineb ebakõlasid – on võimalik vajakajäämised parandada. Nõnda saab ettevõtja ennetada maksukontrolli sattumist ja hoida kokku oma väärtuslikku aega. Ja samas tuleb arvestada, et kui hinnangute põhjal on pikalt olulisi puudusi, on oodata meie kontaktivõttu.“

Laidi sõnul on MTA eesmärk teha maksude tasumine võimalikult lihtsaks. „Eesti füüsiliste isikute tulude deklareerimise mugavus on juba ammu maailmakuulus. Maksukäitumise hinnangutega teeme hüppe äriühingute elu sujuvamaks muutmisel, samas vähendades ettevõtjate ja ametnike halduskoormust ning suurendades maksulaekumist,“ ütles ta. „Ettevõtjate tagasisidele tuginedes arendame teenust ka edasi, näiteks lisame võimaluse jagada enda kohta käivaid hinnanguid äripartneritele.“

Nortal Eesti juhi Ats Albre sõnul on maksukäitumise hinnangute e-teenus oluline samm andmete põhjal sisulise väärtuse loomisel, tuues ettevõtjateni läbipaistvust veelgi suurendava kasutajakeskse teenuse. „Teenus kinnistab veelkord Eesti maksu- ja tolliameti rolli maailmas valdkonna ühe digitaalse liidrina. On hea meel panustada innovaatiliste maksulahenduste loomisse ning olla osaks sellest eduloost,“ lisas Albre.