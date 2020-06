Maksuamet: mais kadus 27 000 töökohta

Maikuu eest tasusid ettevõtted 98% deklareeritud tööjõumaksudest õigeaegselt. Kokku jäädi riigile võlgu 9,4 miljonit eurot, mis on kordades vähem kui eelmistel kuudel – aprilli eest jäid ettevõtted võlgu 30 miljonit eurot ja märtsi eest 32 miljonit eurot. „Selle põhjuseks on ilmselt eriolukorra lõppemine ning ajatamata maksuvõlalt intressi arvestamise taastamine,“ ütles MTA analüütik Imbi Kaunismaa.

Oma maksukohustusest on suurim osa tasumata endiselt majutuse ja toitluse sektoris (8,2%). Järgnesid ehitus (6,1%) ja põllumajandus (6%). Seejuures on tasumata summa osakaal eelmiste kuudega võrreldes vähenenud, eriti majutuse ja toitlustuse valdkonnas.

Ettevõtted vähendavad jätkuvalt töökohtade arvu. Aprillikuuga võrreldes vähenes maikuu TSD vormil deklareeritud töökohtade arv 27 000 võrra. Langus toimus kõigis sektorites, töökohti tuli juurde vaid põllumajanduses ja seda hooajatööde alguse tõttu. Kõige enam kadus töökohti majutuses ja toitlustuses (17% töökohtadest) ning kunsti, meelelahutuse ja vaba aja sektoris (10%). Palgafond langes aprillis kokku 39 miljoni euro võrra (5%), arvestades palgafondi sisse ka Töötukassa palgatoetus.

Sotsiaalmaksu tasuti maikuu eest 268,8 miljonit eurot, mis on 8,7 miljoni euro võrra vähem kui eelmisel aastal samal ajal. Kokku on esitatud 87 000 deklaratsiooni ja MTA ootab veel umbes 1800 deklaratsiooni esitamist.

„Tuletame meelde, et ettevõtjad peavad esitama deklaratsioonid õigeaegselt ka siis, kui maksude tasumisega on raskusi. Vaid siis on võimalik maksuvõlga ajatada, taotleda ajatamisel intressilt kuni 100-protsendilist soodustust ning saada ka osa riigi toetusmeetmetest,“ ütles Kaunismaa.

MTA-l on võimalik ajatatud maksuvõlale anda kuni 100% intressimäära soodustust. Lõpliku otsuse intressimäära soodustuse kohta teeb maksuhaldur, kuid 100% ulatuses intressimäära soodustuse saamiseks peab kindlasti täidetud olema vähemalt üks järgmistest tingimusest: ettevõttel puudus enne 1. märtsi 2020 maksuvõlg või see oli korrektselt, ilma mahajäämuseta ajatatud; või võlg on alla 20 000 euro. Teised isikud saavad ajatamisel üldjuhul 50% intressimäära soodustust.