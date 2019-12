Maksuamet pidas tänavu motiveerivaid vestlusi üle 5700 ettevõtjaga, suur osa hakkas pärast oluliselt rohkem tööjõumakse maksma

"Me räägime ettevõtjatega väga palju," tõdes maksu- ja tolliameti peadirektor Valdur Laid intervjuus.

"Personaalseid nõustamisvestlusi ümbrikupalga riski tõttu oleme novembri lõpu seisuga pidanud 5709 ettevõtte juhiga, misjärel ligi kolmandik nendest ettevõtetest parandas maksukäitumist. Nende ettevõtete tööjõumaksude tasumine on kasvanud rohkem kui 20%."



Laidi sõnul on üks suhteliselt levinud tüüpjuhtum näiteks selline: ettevõttel oli töötajate registri andmetel kolm töötajat, samas on ettevõttel arvestatav käive ja ka vara – mitu autot, tootmisliin jne. Vestluse käigus küsis maksuamet, kes töötajatest millega tegeleb, ja paluti andmed üle vaadata ning pangakonto väljavõte esitada. Ettevõte tegigi tagasiulatuvalt deklaratsioonides kolme kuu kohta parandused ja lisas registrisse kolm arvestatava palgaga töötajat. See tähendab, et kolm töötajat töötaski firmas enne maksuameti sekkumist "mustalt".

Tööjõumaksudega seotud kontrollmenetlusi on maksuamet teinud 837, mille tulemusena on kokku juurde määratud makse üle kuue miljoni euro.

