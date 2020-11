Maksuamet: see, kas tööandja autot võib erasõitudeks kasutada, on tööandja enda otsustada

„See, mis sõite tööandja autoga võib teha või mitte, on iga tööandja enda reguleerida. Kui autoga lubatakse teha erasõite, tuleb tasuda maksud erisoodustuselt. Maksubaasiks on auto võimsus ning see, kuipalju sel juhul tegelikult erasõite tehakse, ei ole tähtis. Sõitude üle arvestust pidama ei pea,” selgitas maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi.

Kui erisoodustuselt on maksud tasutud, võib tööandja autoga ka ainult erasõite teha, kuna maksureeglid on täidetud, lisas Liivamägi. Ka märkis ta, et erisoodustust ei deklareerita autode lõikes, vaid maksudeklaratsioonil ühe summana kõikide tööandja poolt töötajatele kasutusse antud autode kohta.

„Maksude tasumist kontrollime lähtuvalt riskianalüüsist, mis võtab arvesse kõik riskikohad, mitte näiteks ainult autode kasutamist. Küll jälgime ja tuletame maksumaksjatele meelde, kui iiklusregistri andmetel erasõitudeks kasutatavatelt autodelt ei deklareerita tulu- ja sotsiaalmaksu,” sõnas Liivamägi.

Teisipäeva õhtul avalikustas Õhtuleht oma kuuajalise vaatluse tulemusel, et haridus- ja teadusminister Mailis Reps on ajanud segamini riigi ja iseenda rahakoti, lastes ministeeriumi autojuhil vedada oma tööajast ministeeriumi autoga oma lapsi.

Reps ise põhjendas, et autojuht võtab lapsed lasteaiast ja koolist peale, sest nii olevat lihtsalt praktiline. „Kui ma kell viis ise selle tiiru teen, siis see võtab aega poolteist tundi,” rääkis minister, miks peab seda ministeeriumi autojuht oma tööajast tegema.

Ühtlasi tõi Õhtuleht oma loos välja, et minister kasutas ka Horvaatias puhkusereisil käies rahva raha eest ministeeriumi jaoks soetatud bussi. Reps ise kinnitas pärast loo avaldamist, et tema ametiauto eest on tasutud erisoodustusmaks, et seda võiks kasutada ka töövälisel ajal.

Seda kinnitas eile Delfile ka haridus- ja teaduministeerium, kes ütles, et mõlema Repsi kasutuses oleva sõiduki – nii sõiduauto kui minibussi – eest on ministeerium tasunud erisoodustusmaksu. Ka öeldi ministeeriumist, et asutuse sisekorra järgi võib neid sõidukeid ka töövälisel ajal kasutada ning kokkuleppel haldusjuhiga võib käia mõne sellise autoga ka välismaal.