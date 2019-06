Maksuamet soovitas, kuidas tulumaksukohustust edasi lükata

Sama kord kehtib juhul, kui investorid kasutavad kauplemiskontot reaalajas aktsiatehingute jaoks.

Admiral Markets AS pöördus maksuameti poole, et saada selgust oma klientide finantsvaralt saadud tulu maksustamises. Maksuamet märkis oma vastuses, et juhul kui Admiral Marketsi kliendil on avatud investeerimiskonto Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või OECD liikmesriigi residendist krediidiasutuses ning Admiral Marketsi keskkonnas kauplemiseks kannab klient oma investeerimiskontolt raha Admiral Marketsi kontole ning finantsvaralt saadud tulu kannab viivitamatult investeerimiskontole tagasi, siis tekib kliendil võimalus maksukohustuse edasilükkamiseks järgnevatele aastatele.

Ettevõtte hinnangul on maksuameti seisukoht järjekordne kinnitus, et investeerimiskonto on aktiivsele investorile hädavajalik, kuna lubab teenitud kasumi reinvesteerida, ilma et peaks vahepeal tulumaksu tasuma. Antud juhul saavad investorid lisaks väärtpaberitega kauplemisele seda võimalust kasutada ka Admiral.Investi kontol, kui nad teevad seal tehinguid maailma aktsiabörsidel.