Maksuameti eksjuhi meelest peab riik ettevõtjaid aitama

Kuigi viimasel ajal on Eestis olnud teemaks see, kas ja kuivõrd peaks poliitikud üldse mõne ettevõtja huve esindama, siis endise maksuameti juhi sõnul ei ole selles midagi halba, kui poliitikud ja ametnikud ettevõtjaid aitavad – pigem tuleks säärast abi intensiivistada sõltumata sellest, kas viimased tegutsevad vaid Eesti turul või müüvad oma toodet väljapoole.

"Välismaal, eriti Lähis-Idas see teistmoodi polekski võimalik," rääkis Helme, märkides, et tema tänane tööandja Nortal võib olla suur ettevõte küll Eestis, aga seal piirkonnas tuleb veel palju tööd teha, et nimi oleks teada.

Loe lähemalt Äripäevast.