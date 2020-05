Maksu- ja tolliameti juht Valdur Laid rõhutas, et eriolukorra ajal tekkinud maksuvõlad ilmuvad nüüd taas nähtavale, kui ettevõte neid ei ajata.Et oma asjad korda saada, tuleks ettevõtjatel tulla oma plaaniga, kuidas nad näevad keerulisel ajal tekkinud maksuvõlgade korda saamist, et need saaks ajatatud sellise graafiku järgi, millega nad saavad oma äritegevuse taaskäivitada.