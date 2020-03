Maksuameti juht: tõelised šokid maksulaekumistes algavad aprillist

"Arusaadav, et selles olukorras on rahavood peatunud või vähenenud. Meie roll on olla võimalikult paindlikud maksude suhtes. Oleme peatanud 1. märtsist kuni eriolukorra lõpuni intresside võtmise maksuvõlgadelt. Samuti pärast eriolukorra lõppu langeb intress maksuvõlgnevuselt poole võrra (0,06 protsendilt 0,03-le). Samuti saame seda ka nullini viia, kui on tarvis," loetles maksu- ja tolliameti juht Valdur Laid nende poolt ettevõtjatele tehtavaid leevendusi. Lisaks tekib ametile võimalus oluliselt paidlikumalt võlgnevuste ajatamiseks.

Ta pani ettevõtjatele südamele, et kõik esitaksid oma maksuinfot õigesti ja maksude tasumine on ka praegu väga oluline. "Siis saame teada, et millised muudatused majanduses toimuvad ning kogu meie tervishoid ja riik püsib maksuraha najal. 100 eurot maksuraha ehitab 100 euro eest riiki," rõhutas Laid.

Laid soovitas ettevõtjatele ka seda, et rahulikult läbi mõelda - kuna maksukohustuste ajatamisega intresside peatamise tõttu kiiret pole - millised on võimalikud valitsuse toetusmeetmed ja nende mõju ettevõtte arengule ja siis tulla oma probleemidega maksuameti poole.